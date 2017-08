«En el 2018 se primará a la pequeña y mediana explotación vitícola» Nagore asegura no entender que sindicatos y cooperativas defiendan ahora a las grandes explotaciones A. GIL LOGROÑO. Martes, 8 agosto 2017, 10:40

Si algo tiene claro el consejero de Agricultura es que con los nuevos criterios ya publicados por el Ministerio para el reparto del 2018 no volverá a haber estridencias: «Pedíamos que se primara al viticultor profesional y lo hemos conseguido, por cierto con mucha sensibilidad por parte del Ministerio porque éste es un problema local y no nacional». En este sentido, Nagore asegura no entender las nuevas críticas de organizaciones agrarias y cooperativas: «Sólo el 9% de las explotaciones con viñedo de La Rioja [ver tabla adjunta] se queda fuera del reparto por superar las 21 hectáreas; no entiendo de dónde sale ahora el interés de primar a las grandes explotaciones cuando el 72% de las riojanas tiene entre 0,5 y 21 hectáreas». «Creo -continúa- que recapacitarán porque ayudar al pequeño y al mediano no es hacerlo a los 'domingueros' como se ha dicho».

En este sentido, a partir del 2018, Agricultura podrá conceder de uno a cuatro puntos a titulares de explotaciones de entre 0,5 hectáreas [las de menos superficie han sido excluidas] y hasta 21,01 hectáreas, con lo que serán los beneficiarios del reparto: «El criterio del prorrateo es perverso porque beneficia a los más grandes, pero ahora solucionamos muchos problemas, como los límites máximos de adjudicaciones mientras se reforma en Europa el llamado reglamento 'Omnibus' y se alivia también cierta tensión territorial porque las pequeñas y medianas explotaciones están mucho más repartidas por la toda la región que las grandes».