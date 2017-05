Terraceo de vino, música y tapas

Este sábado arranca “El Terraceo de Classica” una actividad enoturística diferente y para toda la familia que mezcla vino, gastronomía riojana y la mejor música. El programa comienza esta semana y se prolongará los primeros sábados de cada mes hasta el 7 de octubre.

La terraza de Bodega Classica se convertirá, siempre que la meteorología lo permita, en un escenario donde disfrutar de DJs como Edu Anmu (este primer sábado 6 de mayo), Diego Elías DJ (el 3 de junio) o Lugg DJ (el 2 de septiembre); y también para escuchar música en directo con The Nowhere Plan (el 1 de julio) o Eli y los Revivalites (el 7 de octubre). En agosto, la cita será el segundo sábado, coincidiendo con Las noches de San Lorenzo.

Además de música, no faltará el vino de la colección Hacienda López de Haro, el vermú, los cócteles de vino y las mejores tapas riojanas elaboradas en directo al sarmiento: lomo, chuletillas, salchichón, chorizo y pinchos morunos. Los más pequeños tendrán también zona de hinchables y para los mayores, una relajante zona chill out con vistas al mar de viñedos de la Sonsierra y al río Ebro.

La actividad comienza a las 13:00 horas y finaliza a las 16:30. Las 13:30 los asistentes podrán hacer visita de la bodega. La entrada al evento es gratuita y el bodega se podrán adquirir tickets para las bebidas (1,5 € el vino, vermú, mosto o agua, 3€ los cócteles) y las tapas (3,5€). La bodega ha fletado dos autobuses desde Logroño que ya están completos. Saldrán desde Muro de la Mata (Cafetería Viena) a las 12:30 y regresarán a las 16:30.