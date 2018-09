Agricultura ordena arrancar falsas plantaciones de Cava que se pretendieron inscribir como Rioja Oficina de viñedo de la Consejería de Agricultura riojana, en una imagen de archivo. :: e. dEL RÍO Los arranques afectarían a unas 15 hectáreas plantadas con variedades no aptas para la DOP de espumosos y en municipios ajenos a su ámbito geográfico ALBERTO GIL Logroño Martes, 11 septiembre 2018, 13:22

La Consejería de Agricultura está remitiendo notificaciones de arranque a adjudicatarios de derechos de plantación para la DOP Cava del año 2015 que los lograron preinscribir como Rioja en el registro de viñedo (unas 24 hectáreas), así como a aquellos que plantaron variedades que no están autorizadas (incluso tintas) o hincaron el viñedo en municipios no reconocidos por la DOP de vinos espumosos (otras 13 hectáreas).

Tal y como publicó Diario LA RIOJA, la Consejería está investigando internamente este intento de fraude que fue descubierto por el Consejo Regulador al no cuadrar con su propio registro las inscripciones de viñedo. En concreto, las órdenes de arranque se dirigen a aquellos titulares que plantaron otras variedades que no están reconocidas por la DOP catalana, así como a quienes lo hicieron fuera de los municipios riojanos reconocidos por la misma. Serían unas 15 hectáreas en total, mientras que el resto de superficie investigada -cuya variedad cumple con las de Cava y el municipio también está dentro de los reconocidos- la Consejería las está adscribiendo de oficio en la DOP de vinos espumosos sin exigir su arranque.

El problema se produjo con el cambio de sistema de control del potencial vitícola europeo, por la supresión de los derechos de plantación y su conversión en autorizaciones administrativas.

Transición de sistemas

Las plantaciones de Cava se concedieron con cargo a la reserva regional del año 2015 -antiguos derechos, pero la plantación se ejecutó ya como autorizaciones administrativas- a partir del año 2016 con la nueva OCM del Vino vigente-. En dichos momentos, se extendió la duda, de acuerdo con una interpretación de la normativa europea, sobre si el titular de las plantaciones podría renunciar a los compromisos asumidos cuando recibió los derechos -es decir, a inscribir obligatoriamente los viñedos como Cava- mediante el pago de una tasa.

La Consejería argumenta ahora en sus resoluciones que la DOC Rioja restringió en el año 2015 y hasta el 2018 sus plantaciones impidiendo así cualquier crecimiento de la masa vegetal que no fuera por nuevas plantaciones expresamente autorizadas por la propia DOC, por lo que no es posible -al margen de cualquier tipo de interpretación de la norma europea- inscribir hectáreas de Cava ni de ninguna otra procedencia.

Asimismo, respecto a las plantaciones que se hicieron en municipios no amparados por esta última DOP o con variedades ajenas, Agricultura entiende también que no hay otra alternativa al arranque. Para ser reconocidas como 'vino de mesa' [y no arrancarlas], sería necesario un compromiso previo del adjudicatario de que la producción de dicho viñedo no iba a ser utilizada para una DOP o una IGP (como Rioja o Cava), pero, «en ausencia de dicho requisito esencial, el viñedo debe arrancarse».

La Consejería eludió comentar esta información, pero recordó que su titular, Íñigo Nagore, informará en breve en el Parlamento sobre el tema.