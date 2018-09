Agricultura relevará al jefe del Servicio de Viñedo tras el caso de las plantaciones de Cava El consejero de Agricultura, Íñigo Nagore. :: sonia tercero Javier Ocón, después de dos décadas al frente del departamento, no continuará en el puesto que ocupa en comisión de servicios A. GIL LOGROÑO. Miércoles, 12 septiembre 2018, 13:53

Javier Ocón, jefe del Servicio de Viñedo del Gobierno de La Rioja, dejará el cargo que ha ocupado durante las dos últimas décadas al decidir el consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, no confirmarle en un puesto que ocupaba en comisión de servicios y cuyo plazo de renovación vence en unos pocos días. Según ha sabido Diario LA RIOJA, la retirada de la confianza es consecuencia de la investigación interna que abrió el departamento de Agricultura del Gobierno regional después de detectar preinscripciones en la DOC Rioja de viñedo cuyos derechos de plantación se adjudicaron inicialmentepara la DOP Cava.

El consejero de Agricultura reiteró ayer, en declaraciones a los periodistas en una feria ganadera de Villoslada, que «en no mucho tiempo» comparecerá en el Parlamento «para dar oportunas explicaciones» sobre el caso de las plantaciones de Cava: «Desde la Consejería detectamos que unas concesiones que se efectuaron en un reparto para plantaciones de Cava se habían intentado inscribir como viñedo de Rioja», explicó. «En ese momento, se inició una investigación y ya se han puesto todos los medios necesarios para que ninguna de esas hectáreas terminase en Rioja; eso sí, si alguna de ellas se ha plantado fuera de los municipios reconocidos por Cava tendrá que ser objeto de arranque y en eso estamos».

El PSOE exige el cese de Nagore La portavoz socialista en el Parlamento de La Rioja, Concepción Andreu, ha exigido hoy al presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, el «cese inmediato» del consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, «por su responsabilidad directa en la Oficina del Viñedo». «Siendo este caso uno más de los incesantes casos de fraude permitidos por la consejería de agricultura», el PSOE exige responsabilidades políticas «de una vez por todas», ha precisado. «Exijo al presidente Ceniceros el cese inmediato del consejero de agricultura, Íñigo Nagore, si es que este consejero no solicita hoy mismo, por honestidad, su propia dimisión», ha dicho. Para Andreu, «son demasiados casos de mala gestión consciente y de fraude que tienen que ver con el viñedo» en La Rioja.

Tal y como ha venido informando Diario LA RIOJA, la Consejería de Agricultura puso en marcha una auditoría interna después de que el Consejo Regulador le alertase de que no cuadraban con su propio registro algunas inscripciones de viñedo. Tras la investigación, se detectó que unas 24 hectáreas inicialmente concedidas para Cava habían sido preinscritas en Rioja, así como que otras trece del mismo reparto estaban en situación irregular, ya que se hincaron en municipios no reconocidos por la DOP de vinos espumosos o con variedades tampoco amparadas (incluso tintas) -18 localidades de la región comparten circunscripción con la DOP catalana-. Así las cosas, la Consejería ha ordenado el arranque de unas 15 hectáreas -que no pueden ser regularizadas tampoco en Cava por estar fuera de sus municipios o de su catálogo varietal-, mientras el resto están siendo reinscritas de oficio en la DOP para la que inicialmente se concedieron los derechos.

La Oficina de Viñedo habría abierto la puerta a las preinscripciones de estas plantaciones en Rioja al interpretar por su cuenta la normativa europea -en el momento de transición de los derechos de plantación a autorizaciones administrativas- y permitir a los adjudicatarios de plantaciones renunciar a los compromisos asumidos cuando se concedieron los derechos -hincar en Cava en este caso- pagando una tasa. La Consejería, sin embargo, considera que dicha interpretación es incorrecta.

Otro rumbo

En declaraciones este miércoles a los periodistas, Nagore ha asegurado que el Servicio de Viñedo necesita otro rumbo diferente.

El consejero ha asegurado hoy que considera que «el Servicio de Viñedo necesita otro rumbo diferente, sobre todo en relación con el Registro de Viñedo y la integración con el Registro de la Consejería»

Ha desvinculado la no renovación de la comisión de servicios del jefe del Servicio de Viñedo con «el problema suscitado con el posible paso de hectáreas de cava a Rioja».

Nagore ha explicado que «tenía pensado desde hace tiempo» no renovar al jefe del Servicio de Viñedo la comisión de servicios y «trasladarle a otra ocupación».

«Lo que pasa es que ha coincidido en el tiempo y parece que se vincula una cosa con la otra, pero no tiene nada que ver, es algo que ya estaba previsto», según el consejero, al entender que «el Servicio de Viñedo necesita otro rumbo diferente».

Ha precisado que él, como responsable de la Consejería de Agricultura y de su gestión, tiene la misión de organizar lo mejor posible, dentro de los recursos, este departamento del Gobierno de La Rioja.

Nagore se ha remitido a las explicaciones que, «en breve», dará en el Parlamento riojano sobre «todo lo relacionado con el asunto del cava y cómo se ha atajado», en referencia a la orden de arrancar falsas plantaciones de cava que se pretendieron inscribir como Rioja.

Ayer, día once, ya avanzó, en declaraciones a los periodistas, que la Consejería detectó que «unas concesiones que se efectuaron en un reparto que se hizo con destino a plantaciones de cava se habían intentado inscribir como Denominación de Origen Calificada Rioja».

Añadió que, en ese momento, se inició una investigación y «ya se han puesto todos los medios necesarios para que ninguna de esas hectáreas, al final, terminase en Rioja, sino que permaneciese en cava».

«Eso sí, si alguna de ellas se ha plantado fuera de la Denominación de Origen Cava, pues tendrán que ser objeto de arranque, y en eso estamos», concluyó Nagore en sus declaraciones de ayer.