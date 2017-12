El Gobierno vasco, contra el AVE Miranda-Logroño por Rioja Alavesa El ejecutivo de Vitoria se opone al proyecto, y afirma que la "conexión natural" del eje Cantábrico-Mediterráneo "pasa por Pamplona, no por La Rioja" | Las bodegas de la región consideran que la comarca es "un patrimonio cultural histórico vitivinícola vivo, que debe ser preservado" LA RIOJA Martes, 19 diciembre 2017, 18:46

La posibilidad de que el AVE Logroño-Miranda pase por La RIoja Alavesa (opción que contemplan dos de las cuatro variantes planteadas por Fomento) ha levantado un amplio frente de recahzo en la comunidad vecina.

Así, el Gobierno Vasco ha afirmado hoy que "no comparte" la idea de construir un trazado ferroviario de alta velocidad entre Miranda de Ebro (Burgos) y Logroño que atraviese Rioja Alavesa, y recalca que la "conexión natural" de la "Y" vasca con el Eje Mediterráneo no pasa por La Rioja, sino por Pamplona.

Dos de las opciones aunciadas por el ministro Íñigo de la Serna al semana pasada pasarían por Rioja Alavesa. Se trata además de las opciones de menor coste económico, ya que supondrían una inversión de 750 y 710 millones de euros, respectivamente, frente a los 970 y los 890 millones de los otros dos trazados, que no pisan suelo vasco sino que llegan hasta Burgos atravesando toda La Rioja Alta.

El Gobierno Vasco "no contempla de ninguna manera" esta idea y "no va a trabajar" en esta infraestructura porque "no entra en sus planes", según han informado a Efe fuentes del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

El Ejecutivo autonómico considera que la "conexión natural" de los ejes Cantábrico y Mediterráneo "no pasa por la Rioja", sino por conectar la "Y" vasca con Navarra, un proyecto que ya se ha "trabajado con el Ministerio de Fomento".

Por ello, la "variante" Miranda-Logroño "no satisface nada" al Gobierno de Iñigo Urkullu, que entiende que un trazado de alta velocidad que pase por Rioja Alavesa "no tiene ningún sentido".

Además, señalan las mismas fuentes, uno de los hipotéticos trazados por esta comarca vasca es "la que más penaliza" el entorno, ya que hay otras posibles rutas que van en paralelo a la carretera.

Las bodegas, también en contra

También la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa, ABRA, "se opone rotundamente" a que el AVE entre Miranda y Logroño atraviese la comarca.

ABRA ha mostrado "profunda preocupación" ante la posibilidad de que el Ministerio se decante por alguno de los trazados que atraviesan la comarca. "Rioja Alavesa es un patrimonio cultural histórico vitivinícola vivo, que debe ser preservado" y el paso del AVE por esta zona sería una "pérdida social, económica, cultural y el impacto medioambiental tan grande que supondría la desaparición del sector y la comarca", ha advertido la asociación en un comunicado que recoge Efe.

Por ello ha pedido a las instituciones vascas y alavesas "que, de forma conjunta, se posicionen en contra y trabajen para que a través de unos sólidos argumentos el Ministerio abandone estas propuestas".

De momento el procurador de Irabazi en las Juntas Generales de Álava, José Damián García-Moreno, ya ha mostrado su rechazo a las propuestas de Fomento porque "supondrían la destrucción paisajística y medioambiental de Rioja Alavesa y también encerrarían a la localidad de Zambrana entre el ferrocarril y la Nacional 124".

García-Moreno entiende en todo caso que no es necesario construir un nueva línea de AVE entre Logroño y Miranda de Ebro por ser un "despilfarro", y defiende que se mejore el trazado actual.