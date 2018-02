«La Cata puede marcar una línea de actuación en el turismo de alto nivel» Agustín Santolaya, en las instalaciones de Bodegas Roda. :: j. lópez El evento, que ya ha abierto la venta anticipada, se centra en «la gente realmente aficionada al vino» Agustín Santolaya Presidente de la asociación Barrio de la Estación J. LÓPEZ Miércoles, 14 febrero 2018, 09:33

El Barrio de la Estación de Haro es «una joya» que hay que «potenciar cada vez más». Agustín Santolaya habla despacio y convencido, como cuando alguien bebe un buen vino. Director de Bodegas Roda, es también el presidente de turno de la asociación de desarrollo turístico del Barrio de la Estación, un colectivo que se encuentra inmerso en la preparación de su evento estrella: la Cata.

-La venta anticipada ya está en marcha, ¿cuál es la primera sensación?

-Es buena. Está teniendo una buena acogida y por lo que sé, los tres primeros días la venta fue muy bien.

-Una de las novedades ha sido el aumento de precio, ¿lo consideran caro?

-Hemos cambiado el precio porque la oferta también ha cambiado. Es un precio más alto, es cierto, pero hemos querido dar un paso más y es prácticamente un evento nuevo.

-¿En qué sentido?

-Haciendo autocrítica, nos dimos cuenta de que el éxito de público nos ponía en una situación difícil porque si crecía más no podríamos controlarlo. Por eso queremos centrarlo en que la gente realmente aficionada al vino disfrute muchísimo y en favorecer la interacción de los asistentes y los productores. Además, vamos a ofrecer vinos de primer nivel, con una cocina riojana también de primer nivel.

-¿Quiere decir más exclusivo?

No, no me gusta esa palabra. No se trata de excluir a nadie. Queremos hacer un evento que realmente sea especial y potencie la cultura del vino a partir de nuestro entorno, que por eso creamos este evento y esta asociación. El objetivo es pues, darle una visión más nacional e internacional.

-El cambio de fecha, de septiembre a junio, ¿afecta mucho al evento?

-Ha sido un cambio fundamental porque el cambio climático hace que la vendimia se adelante y decidimos después de dos ediciones cambiar a una fecha que tampoco perjudicara a las fiestas locales. Creo que ha sido una decisión afortunada.

-Francis Paniego, que colabora este año en la Cata del Barrio, dentro de la polémica suscitada por sus declaraciones ha puesto este evento como ejemplo de crear producto, ¿qué opinión le merece?

-Lo primero es que más allá de las formas, me parece positivo que durante estos días no se ha hablado de otra cosa que de turismo. Y eso es muy bueno. Creo que Paniego tiene razón en que hay que paquetizar la oferta y conseguir unos paquetes que sean absolutamente irresistibles. Y creo, además, que nuestro evento puede marcar una línea de actuación en el turismo de alto nivel porque une gran vino, gran entorno y gran hostelería.

-¿Comparte la sensación de que la iniciativa privada a veces se siente sola en el camino?

-Lo importante es que el camino se abra, no quién lo haga. De hecho, el camino está abierto y hay que mejorarlo. Para ello tenemos muy buenos equipos tanto en las instituciones como en lo privado y muchas posibilidades que abordar.