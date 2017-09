El equipo de Gamarra, UNIR, CERMI y TVR vence la Cata Capital Los 10 equipos participantes -un total de 39 personas- se han sometido a una prueba teórica y otra práctica EFE LOGROÑO Viernes, 15 septiembre 2017, 14:46

El equipo formado por la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra; la presidenta del CERMI, Manuela Muro; el vicerrector de Estudiantes de la UNIR, Josu Ahed; y el director de TVR, Enrique Armas, ha resultado hoy ganador de la Cata Capital, celebrada dentro del programa 'El Rioja y los 5 Sentidos'.

En segundo lugar, se ha clasificado el equipo formado por la consejera de Salud, María Martín; el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido; y Esther Pascual, miembro de la Asociación de la Prensa de La Rioja.

El tercer premio ha recaído en dos equipos, que han empatado a puntos, ha informado la organización, en una nota. Se trata del equipo formado por José Luis Prusén, director de diario La Rioja; Javier Merino, portavoz Grupo Municipal Popular Logroño; Julián San Martín, portavoz Ciudadanos Logroño, y Mayte Ciriza, directora Centro Cultural Ibercaja.

El otro equipo de este empate lo ha integrado Juan Carlos Herrero, ex jugador de fútbol; Salva Díez, ex jugador de baloncesto; Carlos Bozalongo, ex jugador de balonmano, y Juan Pablo García, ex pelotari.

Los 10 equipos participantes -un total de 39 personas- se han sometido a una prueba teórica y otra práctica, centrada en esta ocasión en la diversidad de vinos de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

El jurado ha estado formado por miembros de la Cofradía del Vino de Rioja.

La prueba teórica ha consistido en un cuestionario sobre vino de Rioja, mientras que en la práctica, se han sometido a una cata ciega de cuatro vinos.

Las tres componentes del equipo ganador han recibido un trofeo conmemorativo de esta edición de 'El Rioja y los 5 Sentidos' y el libro El Vino de Rioja, de Javier Pascual.

'El Rioja y los 5 Sentidos'

El programa divulgativo de la cultura del vino 'El Rioja y los 5 Sentidos' cumple este año su 22 aniversario y está organizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja a través de la iniciativa 'La Rioja Capital', en colaboración con otras entidades e instituciones relacionadas con el mundo del vino y de la cultura.

Este año se está celebrando los meses de febrero (gastronomía), mayo (catas), junio (actividades familiares), septiembre (espectáculos en bodegas) y noviembre (el vino en imágenes).