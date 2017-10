Plazas agotadas para la cata con Valserrano Juan Pablo de Simón, Viñedos y Bodegas de la Marquesa, en uno de sus viñedos. :: JUSTO RODRÍGUEZ Juan Pablo de Simón presenta las elaboraciones históricas y los vinos de finca de la centenaria firma de Villabuena ALBERTO GIL Logroño Miércoles, 25 octubre 2017, 12:47

Villabuena es el pequeño municipio de Rioja Alavesa con más bodegas por metro cuadrado. Viñedos y Bodegas de la Marquesa (Valserrano) es probablemente la más antigua de la localidad, con referencias de elaboración documentadas desde el siglo XVII y una de las que a mediados del siglo XIX incorporó las técnicas 'modernas' de elaboración bordelesas (despalillado y crianza) que el enólogo Jean Pineau enseñó en la comarca y que poco a poco situaron a Rioja en el mapa de la elaboración de vinos de calidad: «Desde entonces, lo fundamental ha sido mantener una carácter diferencial de zona, de los viñedos propios de Villabuena y el entorno, como Ábalos, Samaniego o Baños de Ebro», explica Juan Pablo de Simón, cabeza visible de la cuarta generación de La Marquesa y todavía al frente del negocio al que ya se han incorporado sus tres hijos. Esencia de la Sonsierra que De Simón transmite a sus descendientes , al igual que él mismo recibió el legado de su abuelo y su padre, como el 'norte' que nunca deberá perder la bodega: «No digo que tengamos las mejores uvas, aunque lo piense... (risas); hay grandes vinos en muchas partes de Rioja pero aquí están nuestros orígenes».

Viñedos y Bodegas de la Marquesa -la abuela de Juan Pablo no heredó el título de Marqués de la Solana, sino su hermano, pero su bodega siguió conociéndose como la de 'La Marquesa'- cultiva 65 hectáreas en propiedad y una docena de proveedores fieles de la zona: «Cuando empezamos a exportar, cada añada nos pedían muestras...; hoy los importadores ya saben que respetaremos siempre nuestra identidad y los vinos, aun incluso en añadas tan difíciles como la última en la que hemos tenido que bajar la producción».

LA CATA La cita (plazas agotadas) El próximo 2 de noviembre a las 20.30 horas en el Hotel Gran Vía, de Logroño, con 50 plazas para los primeros inscritos a partir de hoy en www.lomejordelvinoderioja.como. Seis euros por persona. Los vinos de la cata Valserrano Blanco Gran Reserva 2009; Valserrano Finca el Ribazo 2016; Valserrano Reserva 2012; Valserrano Tinto Gran Reserva 2011; Valserrano Finca Monteviejo 2012 y Valserrano Finca Monteviejo 2014.

La cata

Juan Pablo Simón presenta el próximo día 2 de noviembre (plazas agotadas), en la reapertura de temporada tras la vendimia del club de catas de lomejordelvinoderioja.com, las gamas de vinos 'top' de Valserrano: las elaboraciones más tradicionales y las más modernas, de vinos de finca que, probablemente en el futuro, pasarán a formar parte de la nueva categoría de Riojas de 'Viñedos Singulares'.

La cata comenzará con un Valserrano Blanco Gran Reserva del 2009, «un vino que nos ha dado mucho trabajo en pruebas hasta que quedamos satisfechos». «Queríamos hacer un gran blanco y no podíamos lanzar algo que no estuviera a la altura». En este sentido, Juan Pablo de Simón guarda mucho respeto por estas elaboraciones tradicionales de Rioja: «Nosotros ya sabemos en el viñedo que uvas irán para el crianza, para el reserva y para el gran reserva y, aunque en España estos vinos ya no se regalan ni al médico como antaño, en el exterior hay gente que sigue apreciando estas elaboraciones diferenciales de Rioja».

El Ribazo 2016 es un vino de finca de Villabuena, de un viñedo de 34 años cuyas primeras botellas salieron en 2011: «Está todavía en madera, en fudres de 5.000 litros, y saldrá al mercado antes la añada 2014, pero me he decidido por esta añada que todavía tiene que pasar por botella para mostrar ese carácter de finca, del viñedo». El Ribazo dará paso al Valserrano Reserva 2012, que mostrará que el concepto tradicional de la bodega no va reñida con la estructura y la fruta: «Es un tempranillo con graciano potente, pero por supuesto sedoso y redondo que seguirá mejorando en botella».

Valserrano Tinto Gran Reserva 2011, es un vino tradicional que De Simón reconoce que sale incluso pronto al mercado: «Nos gustaría guardarlo un par de años más en bodega, pero no podemos dejar sin vino a nuestros clientes y, en todo caso, consideramos que el consumidor de estos vinos ya sabe que tienen mucha vida por delante».

La cata concluirá con dos añadas de Finca Monteviejo (2012 y 2014), un espectacular viñedo de más de 70 años de muy poca producción y en el que, entre las viñas de tempranillo, se mezclan cepas viejas de garnacha y graciano: «Veremos la diferencia de añadas, con la 2012 más seria y con más tonos de barrica y una 2014 espectacular, más fresca y frutal sin perder potencia».

