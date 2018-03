¿Qué es la confusión sexual?

El método de confusión sexual consiste en la colocación de difusores entre los viñedos (unos 500 por hectárea), que emiten la feromona sexual de la hembra de polilla. El macho no es capaz de localizarla por la cantidad de feromonas en el ambiente y la hembra, al no ser fecundada, no pondrá huevos y no habrá larvas que se alojen en los granos de uva.

No habrá por tanto ni segunda ni tercera generación de racimo y mucho menos riesgo de botrytis al no haber heridas en los granos. Los productores ecológicos lo utilizan habitualmente y también cooperativas importantes como Viñedos de Aldeanueva, Patrocinio (Uruñuela) o Aradón (Alcanadre). La Rioja lideró los primeros ensayos y fue pionero, pero se ha estancado en 8.000 de las 45.000 hectáreas de la región, mientras en Aragón y Cataluña se está extendiendo a la mayoría de los viñedos.