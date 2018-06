El Consejo negocia elevar hasta el 112% la producción amparada para esta vendimia Imagen actual de un viñedo de Rioja, con una muy buena floración y, por ahora, buenas perspectivas de producción. :: / Sonia Tercero El pleno debate también la recuperación de un stock cualitativo, que sería, por primera vez, de carácter individual ALBERTO GIL Logroño Viernes, 29 junio 2018, 09:10

El pleno del Consejo Regulador podría aprobar en su reunión del viernes las normas de vendimia para la campaña, junto con un nuevo 'stock' cualitativo tras la fallida experiencia del año 2008. Una reunión que se antoja larga porque, a día de hoy, sigue sin haber un acuerdo mayoritario, pese a que las posiciones no están excesivamente lejanas.

En este sentido, hay varias propuestas para la producción amparada que elevaría el 107% de rendimiento en campo y el 72% en transformación acordado el año pasado hasta el 110%, o incluso el 112%, tal y como piden las cooperativas y el sindicato UPA. Esta producción, de cumplirse, supondría alcanzar un récord histórico de producción cercano a los 350 millones de litros de vino: un 'cosechón' después de los 250 millones del año pasado y de los 316 que se elaboraron en el 2016.

349 millones de litros

(485 millones de kilos de uva) sería la producción máxima amparable con rendimientos al 110% y 72% (65.500 hectáreas productivas). Un récord histórico. Cada 1% de incremento, supone sumar 3,5 millones de litros de vino.

Grupo Rioja, la organización bodeguera dominante, aunque elude concretar exactamente su postura, partió las negociaciones de un mínimo del 110%, aunque no vería con malos ojos una propuesta del 111 ó del 112%.

277 millones de litros

de vino de Rioja se venden, en tasa internanual desde abril a abril de este año, con un descenso del 7,7% en acumulado y del 2,09% interanual.

Sería necesario para ello el apoyo de ARAG-Asaja, que no obstante no contempla, al menos a priori, subir del 110% como tampoco lo hacen las Bodegas Familiares de Rioja (BFR-Provir). Sí que están en línea con las cooperativas los sindicatos UPA Rioja y UAGN (Navarra), aunque no son votos suficientes, salvo que haya abstenciones expresas de otras organizaciones.

Es curioso que son algunas asociaciones del sector productor las que piden más uva... y vino

Lo cierto es que el invierno y la floración han sido muy buenos, con lo que las expectativas de cosecha, al menos en cantidad, son considerables, lo que ha llevado a acelerar las negociaciones para la aprobación de un nuevo 'stock' cualitativo que, de forma voluntaria, permitiría al viticultor reservar una producción adicional que, como gran novedad respecto al 2008, podría calificase de forma individual si en futuras campañas sufre una merma, tanto por calidad del vino como por un pedrisco u otra incidencia climática.

Es quizás en este punto donde más discrepancias existen, no tanto por la figura en sí del 'stock', que la mayoría apoya, sino en la cantidad de uva que se permite entrar en bodega para conformar la futura reserva.

2,98 sería la ratio

a 31 de diciembre si la producción llega a los 349 millones de litros y las ventas se mantienen en 277 millones.

En este sentido, cooperativas y UPA pretenden elevar hasta el 120% la admisión de uva en bodega -lo que no sea amparado iría para 'stock' o, si el viticultor renuncia, para vino de mesa- y varias organizaciones consideran que es una cifra demasiado elevada. Es curioso que, como ya sucediera el año pasado, son algunas asociaciones del sector productor las que piden más cantidad de uva... y vino.

110% amparado mínimo

Grupo Rioja

Aunque el gerente del Grupo Rioja, Íñigo Torres, elude concretar la posición de las bodegas mayoritarias, sí señala que «necesitamos vino amparado y tenemos una buena cosecha en expectativas de calidad y cantidad».

2,68 terminó la ratio

el 31 de diciembre, con unas ventas anuales del 2017 de 284 millones de litros.

En este sentido, sí tiene claro que el mínimo para un acuerdo es del 110% amparado: «Hace falta vino calificado y el 'stock' puede ser una herramienta positiva, que vino a propuesta de los viticultores, pero a nosotros lo que más nos interesa es que haya uva suficiente para no seguir tensionando el mercado».

110% y 115%

Bodegas Familiares

Juan Carlos Sancha, vicepresidente de Bodegas Familiares de Rioja, explica que su organización parte de unos límites máximos del 110% de producción máxima amparada y del 115% para entrada en bodega: «Entendemos -explica- que hay una buena floración, que las bodegas necesitan vino y que hay una buena oportunidad para comenzar con el 'stock' cualitativo, pero rendimientos más elevados, a priori, nos parecen excesivos».

107% máximo

ABCTR

La Asociación de Bodegas Centenarias y Tradicionales de Rioja (ABC) es contraria al aumento de rendimientos planteado y también al 'stock' cualitativo. Su portavoz, Begoña Jiménez, asegura que «hay un acuerdo del 107% amparado, que para nosotros ya es demasiado, así que no vamos a apoyar mayores rendimientos». Sobre el 'stock', señala que «aunque hay una cuestión que nos gusta, como la mejora de vinos, creemos que en líneas generales anima a producir más, por lo que tampoco lo apoyaremos».

112% y hasta el 120%

Cooperativas (Fecoar)

Las cooperativas de La Rioja son las que han puesto sobre la mesa las cifras concretas más elevadas de producción. Fernando Ezquerro, su presidente, confirma que «tenemos la obligación moral de sacar adelante el 'stock' tras la campaña pasada y tampoco podemos dejar la imagen del 2016 con todas las uvas tiradas en el campo». En este sentido, apuesta por elevar al 100/112% el rendimiento amparado y hasta el 120% el de entrada en bodega: «Tenemos unas perspectivas de producción muy similares al 2016 y no podemos repetir la imagen que dimos con toda la uva por el suelo». «Para nosotros -continúa Fernando Ezquerro-, es muy importante el 'stock' y, con una cosecha como se espera amplia, también deber ser amplio».

110% y hasta 115%

ARAG-Asaja

ARAG-Asaja es una de las organizaciones claves en este proceso. Con Grupo Rioja y cooperativas sumarían 150 votos, que serían suficientes para un acuerdo. Sin embargo, el sindicato descarta «llegar hasta el 120% como se está planteando», señala su secretario general y vocal, José Antonio Torrecilla. «Esta semana tenemos varias reuniones, pero nuestro punto de partida son 110% de rendimiento amparado y 115% de campaña». «Apoyaremos el 'stock', pero -continúa- si las cifras son razonables por lo que veremos cómo van las negociaciones pero nunca será para llegar al 120%».

Recoger toda la uva

UPA

Tomás Latasa, secretario general de UPA, señala que «la realidad productiva de Rioja es la que es y nosotros somos partidarios de sacar al viticultor de la situación de 'alegalidad». «Las viñas -continúa- producen lo que producen y apoyaremos la propuesta que más se acerque a recoger el 125% que marca como límite en el pliego de condiciones». Así, UPA apoyará, previsiblemente, la propuesta de cooperativas.

Contra la no destilación del 'stock'

UAGR-COAG

La UAGR, que previsiblemente llevará una postura conjunta de COAG -junto con la UAGA alavesa y Ehne (Navarra)-, votará en contra de cualquier propuesta de normas de campaña y del 'stock' regulador: «Tenemos hoy la comisión del vino, pero, salvo que se nos diga lo contrario, no podemos aceptar que el 'stock', si no se ampara, no vaya a destilación y se pueda utilizar como vino de mesa», explica José Luis Pisón, vocal de la UAGR». «Estábamos dispuestos -continúa- a modificar un poco al alza el rendimiento amparados, pero no podemos admitir que desde Rioja se permita el vino de mesa y, por lo tanto, no podemos apoyar ninguna medida, ni normas de campaña, que fomenten este tipo de producción».