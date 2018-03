El Consejo rectifica el vídeo de su nueva campaña al dudar de que todas las imágenes sean de Rioja Fotograma de un viñedo con un emparrado inusual en Rioja. :: L. R. Algunos fotogramas utilizados por la agencia Shackleton muestran un viñedo de uva blanca con un emparrado extraño en la DOC y habitual en otros países A. GIL LOGROÑO. Lunes, 12 marzo 2018, 11:06

Rioja presentaba esta semana en Madrid su nueva campaña internacional, con la Real Academia Española como escenario, y con un claro guiño al origen, del propio vino pero también de la lengua castellana, cuyos primeros textos vieron la luz en San Millán de la Cogolla. Por primera vez, la denominación de origen acompañará sus presentaciones en todo el mundo con el eslogan 'Saber quién eres' en español, sin traducción incluso ni en China. La idea ha sido de la agencia de Shackleton, creada en enero del 2004 por dos conocidos nombres de la publicidad, como son Pablo Alzugaray y Juan Nonzioli. El propio Alzugaray presentaba así la campaña: «¿Qué, si no una exaltación misma de la esencia, es una denominación de origen? ¿Qué, si no la lengua, puede significar mejor de dónde se es?».

El caso es que el vídeo promocional 'Saber quién eres', volcado en Youtube y destinado a su difusión por redes sociales, incluye algunas imágenes inusuales en Rioja. Las mayores dudas sobre su verdadera procedencia las ha provocado un viticultor que, con una gorra nada típica por estos lares, cuida sus uvas blancas de unos grandes emparrados extraños en esta comarca vitícola: «No se trata de un rodaje expresamente, sino de un montaje de un banco de imágenes y es cierto que se han generado algunas dudas sobre si había alguna que podía no ser de Rioja y por eso se está editando el vídeo para modificarlo», aclara José Luis Lapuente, director general del Consejo Regulador. Lapuente resta en cualquier caso trascendencia a la anécdota al señalar que «el vídeo no es la pieza principal de la campaña, sino que es una píldora más que transmite un mensaje general y, por supuesto, si se hubiera pensado su emisión para la televisión o grandes canales de difusión se hubiera rodado expresamente». «El montaje -agrega- incluye imágenes de todo tipo para reforzar una idea, pero no es la pieza principal ni mucho menos».