El Consejo Social de la UR otorga a Bodegas Riojanas el Premio a la Colaboración LA RIOJA Logroño Miércoles, 31 enero 2018, 09:21

El Consejo Social de la UE celebrará el 16 de febrero el acto de entrega de la décima edición de sus premios. En esta ocasión han concurrido 18 candidaturas para las seis categorías de premios. En esta ocasión, el Premio a la Colaboración Universidad-Empresa recae en Bodegas Riojanas S.A.; mientras que Jonatan González García recogerá el Premio al Estudiante y la profesora Clara Jiménez Gestal, el Premio a la Innovación Docente. Fernando Antoñanzas Torres recibirá el Premio al Joven Investigador y 5 investigadores del Grupo 'Modeling and Simulation in Science and Engineering', el Premio a los Equipos de Investigación Consolidados. La profesora Eva Tobías Olarte será distinguida con el Premio a la Transferencia del Conocimiento.