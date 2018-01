«Lo que daña a Briñas, Ollauri o Briones también lesiona a Haro»

Olarte cree inviable la nueva candidatura planteada para que la Unesco declare el viñedo de Rioja patrimonio de la humanidad.

-¿Qué le parecen los cuatro trazados del AVE presentados? ¿Están satisfechos porque ninguno invade el territorio defendido en el Plan Especial Vitícola?

-No tiene nada que ver. La ILP sólo la podíamos defender para el territorio de Haro porque no teníamos jurisdicción sobre otros territorios. Pretendíamos que Haro fuera pionero en proteger su paisaje porque, realmente, lo que daña a Briñas, San Vicente, Briones, Ollauri... también daña a Haro. Al fin y al cabo, el paisaje no entiende de fronteras o jurisdicciones. El turista que viene a Haro también acude a Briones, por ejemplo. En este caso no nos ha tocado, pero ya nos tocan otras cosas, y apoyamos a todos. Lo que pretendemos es que se preserve el patrimonio natural y se piense en conjunto y en el bien de todos.

-Y en cuanto a la nueva candidatura para que el viñedo de Rioja vuelva a optar a ser considerado patrimonio de la humanidad por la Unesco, ¿qué le parece la idea del director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, de que se incluya en el proyecto a País Vasco y Navarra y a todo el conjunto de La Rioja?

-Con lo que conozco de los informes de la Unesco, y las razones por las que se desestimó la primera candidatura, creo que es inviable. Lo primero que marca la Unesco es que hay que reconocer los territorios que tengan un valor histórico y una belleza singular excepcional. Para eso hay que catalogar, ordenar y proteger, y eso no significa que sea La Rioja Alta o Baja, o Navarra, lo que no se puede es englobar a tres territorios diferentes. Políticamente, quizá, queda bien porque no generas polémica, pero como ciudadana considero que no lo vamos a poder ver. Me gustaría ver una candidatura más real. Si se estima un territorio de belleza excepcional singular, se puede sacar adelante.