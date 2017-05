Llega el gran brindis por el #DiaMovimientoVinoDO

La cosa se está haciendo grande. Enorme podríamos decir. El movimiento conjunto que en las últimas semanas han llevado a cabo 25 denominaciones de origen tendrá su punto álgido este sábado día 20 a las 13.30. Será el momento de levantar las copas al unísono y brindar por las denominaciones de origen. En Logroño, la cita es en El Espolón y el Facebook de lomejordelvinoderioja.com estará allí para contarlo en directo.

¿Qué tienen en común Palma de Mallorca, Colmenar de Oreja, Huelva, Lerma, Almendralejo, Cariñena, Cigales, Leioa, Reus, Caravaca de la Cruz o Logroño? Lugares tan distantes en el mapa y, sin embargo, tan cercanos. A todos les une el placer de levantar una copa de vino con denominación de origen y brindar por la vida, por las ganas de pasarlo bien y por las experiencias que merece la pena sentir y compartir. Miles de copas volverán a alzarse y será de forma simultánea en 25 municipios de nuestra geografía correspondientes a 25 denominaciones de origen. Será este sábado, 20 de mayo, en una jornada festiva y popular cuyo objetivo es descubrir y disfrutar el vino con denominación de origen, sobre todo entre los jóvenes.

Se le conoce como el 'Día Movimiento Vino DO' y es una iniciativa de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas. Consistirá en eventos que tendrán lugar en plazas y edificios emblemáticos de cada ciudad elegida. El acto central será el brindis al que precederá el sencillo gesto de girar la copa antes de beber. Y todos a la vez. Miles de personas de todo el país compartiendo la magia de ese momento y el placer de un gran vino.

#YoSoyMovimientoDO

Junto al hashtag #DiaMovimientoVinoDO está el usado por artistas como La Oreja de Van Gogh, Sidonie, Leiva, El Viaje de Eliot, Angy, Polock, Atacados, Carlos Sadness, Andrés Suárez y Julián Maeso, que han decidido levantar su copa y unirse a la iniciativa.

Pero hay mucha gente junto a ellos. Gente como la que brinda en este vídeo, en las calles de Logroño, por el vino de Rioja.

Veinticinco denominaciones se han adherido a esta iniciativa: Alicante, Almansa, Arlanza, Binissalem-Mallorca, Bizkaiko Txakolina, Bullas, Calatayud, Cariñena, Catalunya, Cigales, Condado de Huelva, Jerez-Xéres-Sherry y Manzanilla-Sanlucar de Barrameda, La Mancha, Madrid, Montilla-Moriles, Navarra, Pla i Llevant, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribera del Guadiana, Rioja, Valdepeñas, Valencia, Utiel-Requena y Yecla.

La participación se puede seguir en las redes sociales a través del hashtag #DíaMovimientoVinoDO

La D.O. Arlanza prepara el evento en la Plaza Mayor de Lerma (Burgos), una de las más grandes de España. En Badajoz, la D.O. Ribera del Guadiana lo festejerá en la Plaza de Toros de Almendralejo, un lugar singular de la región y único en el país por contar con una bodega de vino bajo sus tendidos con capacidad para conservar 750.000 litros.

La Denominación de Origen Vinos de Madrid lo oficiará en Colmenar de Oreja, primera Ciudad del Vino de la Comunidad de Madrid, que durante ese fin de semana también cuenta la Feria del Vino.

La D.O. Condado de Huelva brindará en la Plaza de las Monjas, un espacio abierto en el centro histórico de la ciudad, este año elegida Capital Española de la Gastronomía. La D.O. Alicante realizará el brindis en la Plaza de la Virgen del Remedio, en la capital de la provincia y a la misma asistirá el alcalde, Gabriel Echávarri. En la localidad gallega de Cambados, en la Praza do Concello, lo celebrará la D.O. Rías Baixas.

La D.O. Catalunya ha elegido para realizar el brindis la sede del Consejo Regulador, en la Estación Enológica de Reus (Tarragona). También ha elegido celebrar el brindis en su propia sede la D.O. Bizkaiko Txakolina, el Palacio Mendibile.

La Denominación de Origen Protegida Cariñena llevará a cabo el brindis colectivo en la plaza de España de la localidad zaragozana, donde se ubica la emblemática Fuente de la Mora, escenario también de la fiesta de la vendimia, que acaba de ser declarada de Interés Turístico de Aragón por el Gobierno autonómico.

En Mallorca, la Denominación de Origen Binissalem también se une a la celebración, enmarcada dentro de la programación del Wine Days y el brindis tendrá lugar en el Jardín de la Casa Museu Llorenç Villalonga. En Murcia, la D.O.P. Bullas estará en Caravaca de la Cruz. El brindis tendrá lugar en el exterior de la Basílica de la Vera Cruz de Caravaca y en Valladolid, la D.O. Cigales convocará a las bodegas, socios de las Rutas del Vino y amigos en el Parque Municipal de Cigales, junto al Consejo Regulador.

La previsión del programa de cada denominación de origen podrá seguirse a través de sus páginas web y sus redes sociales, así como en la web y las redes sociales de MOVIMIENTO VINO D.O. Además, en el hashtag #DíaMovimientoVinoDO se podrá seguir toda la información de lo que se está preparando en tu D.O. más cercana.