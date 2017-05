Un millar de copas de Rioja y ¡a brindar!

El Espolón de Logroño se llenó ayer con un millar de personas para celebrar el 'Día del Movimiento Vino DO', un festejo a nivel nacional en el que las 25 Denominaciones de Origen de España brindaron a la misma hora, las 13.30 horas, en un evento promovido por la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas. Y como la de Rioja fue la primera DO Calificada del país, su presencia era, más que obligada, una auténtica bandera para la fiesta. El vino, un blanco joven o un tinto crianza a elegir de la Bodega Institucional de La Grajera, se acompañó de una tapa de chorizo de Embutidos Alejandra. Begoña Cabañas describió que la degustación de chorizo constó de dos rodajitas de «sarta natural 100% picante (sin gluten ni lactosa ni conservantes ni aditivos)» y dos 'palitos' de «troncal, de un picado muy fino pero también natural 100%». La empresa Embutidos Alejandro no estuvo sola, acudió a la cita la familia. Felipe Bezares, Alicia Arnedillo, Sara Bezares, Charo Arnedillo y la embarazada Laura Bezares se sumaron al brindis.

«Nos gusta el vino, sobre todo, y colaborar con esas cosas, pero también el chorizo riojano», confesó Charo. Todos brindaban también con blanco porque «es más fresquito para el día que hace hoy», reconoció Felipe. Por otra parte, Mari Paz Ibáñez acudió con su marido, su hijo y un amigo, todos de Logroño y con una copa de vino blanco. «Me gusta mucho el vino y me encantan estas cosas, el ambiente y el tiempo están muy bien», explicó.

No faltaron las autoridades, desde la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y sus concejales Pilar Montes y Javier Merino, pasando por el consejero de Agricultura del Gobierno de La Rioja, Íñigo Nagore, y el director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, los diputados Emilio del Río y Álvaro Azofra, hasta, por supuesto, el presidente del Consejo Regulador de la DOC Rioja, José María Daroca, y el director general de la misma entidad, José Luis Lapuente. También acudieron a la cita el director general de NUEVA RIOJA, Javier Doval; el director gerente de Rioja Medios, Quique Martínez Armas; y el director gerente de larioja.com, Javier Galiana, entre otras autoridades.

«Respuesta extraordinaria»

José Luis Lapuente declaró que el de ayer era «un día para celebrar que en España, y en particular en La Rioja, contamos con vinos de calidad emblemáticos». «Es una manera muy festiva y muy popular de transmitir la fortaleza que tiene Rioja», afirmó Cuca Gamarra, para quien «brindar con un Rioja es brindar por la cultura del vino». «Hoy El Espolón se convierte en el corazón de la DOC Rioja», añadió la alcaldesa. José María Daroca confesó: «La respuesta me ha parecido extraordinaria y unánime, no esperaba tanta gente»; y resaltó que el objetivo de la convocatoria era «impulsar el consumo de vino de calidad, con garantías y con moderación». Finalmente, Íñigo Nagore describió la iniciativa como «muy original, de las que hacen falta, y sirve para llamar la atención de la sociedad de que es importante cuidar las denominaciones de origen y que se recupere el consumo, a ser posible, de vino de calidad».