ABRA paraliza la 'segregación' de Rioja Alavesa La Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) acepta como 'histórico' el acuerdo que acepta las categorías de 'zona' y 'pueblo' para los vinos de Rioja EUROPA PRESS Vitoria Viernes, 11 agosto 2017, 18:16

La Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja ha aprobado este viernes la incorporación de las categorías de vinos de 'zona' y 'pueblo' a partir de la cosecha 2017, una decisión que ha llevado a las más de 40 bodegas que trabajaban en el desarrollo del sello 'DOP Arabako Mahastiak / Viñedos de Álava' a paralizar temporalmente la implantación de esta nueva denominación.

La medida adoptada por la DOC Rioja ha sido calificada de "hito histórico" por la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA), que llevaba varios años reclamando una decisión de este tipo con el fin de adaptar el producto a las necesidades "actuales" del mercado.

La decisión de la DOC Rioja, anunciada por ABRA a través de un comunicado, ha sido adoptada este mismo viernes por el Pleno del Consejo Regulador de esta Denominación de Origen Calificada.

A partir de la cosecha de 2017, los vinos de esta DOC incluirán dos nuevas categorizaciones, de forma que se diferenciarán los vinos de 'zona' y 'villa' (municipio).

Estas catalogaciones aportarán "información clara del origen primigenio del producto", y garantizarán "mayor exclusividad", según ha asegurado ABRA.

Mayor «visibilidad»

Esta asociación considera que el origen de los vinos de Rioja Alavesa y sus pueblos tendrá una mayor "visibilidad", de forma que podrán ser "elegidos y valorados de acuerdo a la singularidad de su procedencia".

ABRA realizará un "seguimiento adecuado" para que estas nuevas categorías "no se queden en una mera firma". Las más de 40 bodegas asociadas trabajan en el desarrollo de un nuevo ámbito de protección, denominado 'DOP Arabako Mahastiak / Viñedos de Álava'.

No obstante, ante esta decisión de la DOC Rioja, las bodegas de ABRA se han comprometido a paralizar la tramitación administrativa de este nuevo sello por un periodo de dos años, durante la implantación de las nuevas categorías Rioja.

Bildu aplaude la diferenciación EH Bildu ha aplaudido que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja haya aceptado la diferenciación de los vinos de Álava. El acuerdo de hoy, ha recordado EH Bildu en un comunicado, es una "reivindicación que las bodegas de Rioja alavesa habían puesto sobre la mesa hace años y que la DOCa Rioja nunca había aceptado". "Frente al modelo industrial de las multinacionales -añade la coalición- esta diferenciación debe servir para la perviviencia de las pequeñas y medianas bodegas, así como para garantizar la calidad de los vinos alaveses". El de hoy debe ser un paso, a juicio de EH Bildu, para una "mayor participación en la toma de decisiones dentro de los órganos de decisión de la DOCa", ya que, hasta ahora, las pequeñas bodegas de Rioja Alavesa "no han tenido oportunidad alguna de participar".

ABRA ha asegurado que esta decisión se ha adoptado "anteponiendo el interés general al propio", aunque ha advertido de que no descarta reactivar la creación del nuevo sello en caso de que las nuevas zonificaciones Rioja no se desarrollen "adecuadamente" o de que esta modificación "no responda a las expectativas".