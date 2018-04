QUE ME ENCUENTRE TRABAJANDO...

Redes sociales, Google, correo electrónico, teléfono móvil, Wi Fi o USB. Todos estos términos y unos cuantos más que hoy resultan absolutamente cotidianos no existían hace apenas 25 años.

Son muchos los que desde hace tiempo vienen diciendo que no te puedes quedar fuera del ámbito digital, que estar presente te ofrece muchas ventajas competitivas frente a la competencia, etc. Pero simplemente ya no es así. No estar significa no existir. Incluso los sectores más tradicionales hace ya muchos años que tuvimos que reinventarnos sin saber a ciencia cierta si eso iba a funcionar o no. Sin embargo, lo que sí sabíamos a ciencia cierta era que no hacerlo nos condenaba a desaparecer. Algunos de los grandes como Kodak, Nokia o Blockbuster son ya nombres que los jóvenes de hoy en día no conocen.

El camino no es fácil y hoy manejamos muchas menos certezas que hace unos años. Los cambios se suceden cada vez con una mayor rapidez y ya muchos hablan de una velocidad del cambio exponencial. Se menciona que más del 40% de las empresas de la lista Fortune no existirán en diez años. Toca mirar alrededor y decidir qué papel queremos jugar...¿Y cómo acertamos? Probando. Acertando algunas veces y fallando muchas. Recordando que un error no es sinónimo de fracaso sino de estar más cerca del siguiente acierto.

Es por ello que Diario LA RIOJA, hace ya 20 años, empezó su proyecto digital larioja.com reinventando su propio negocio. Y es por ello por lo que al año siguiente, en 1999, nuestro diario decidió animar a todo el tejido empresarial y social riojano a hacer lo propio premiando las mejores iniciativas digitales de la región. Y nacieron los Premios Web.

Unos Premios Web que por decimonoveno año consecutivo volverán fieles a su cita el próximo martes por la noche en Bodegas FrancoEspañolas. Un certamen cuyo jurado sí que valora el diseño, la usabilidad y la seguridad pero, sobre todas las cosas, premia los modelos más innovadores de negocios digitales detrás de esa estética.

También, para completar la jornada del martes y desde por la mañana, nuestro diario, junto con algunas de las principales entidades de nuestra región, propondrá en el Centro Tecnológico de la Fombera una interesante reflexión sobre las posibilidades que la tecnología ofrece en mundo del vino. Se compartirán allí últimas tendencias en el enoturismo, en la distribución o en la mejora de la producción de mano de referentes en el sector como Mireia Torres y la Plataforma Tecnológica del Vino, Carrefour, Vinoselección, Instagram, HP o ICEX. A aquellos que se quieran acercar, sugerirles que lo hagan cuanto antes para que no se queden sin su silla.

Pedía Pablo Picasso que cuando llegase la inspiración, le encontrara trabajando. Seguro que muchos de los que nos acompañarán en la jornada del martes comparten esa reflexión y nos recuerdan que parte del éxito de sus negocios está en innovar y en probar. En innovar sin tener la seguridad plena de que vaya a ser un completo acierto pero teniéndola de que de esa forma sí están más cerca de su objetivo.