En las entrañas de Ollauri Una de las impresionantes salas con botellero de los calados de la bodega de Ollauri. :: L. R. Conde los Andes gana el premio internacional de las Grandes Capitales del Vino | La bodega histórica propiedad de la familia Murúa se impone como mejor proyecto enoturístico en la gala final de Valparaíso, en Chile ALBERTO GIL Logroño Miércoles, 15 noviembre 2017, 11:33

Bodegas Conde de los Andes de Ollauri (La Rioja) ha obtenido el prestigioso premio International 'Best Of Wine Tourism' que otorga la Red de Capitales y Grandes Viñedos. Conde de los Andes fue nominado al premio de mejor proyecto enoturisco de la asociación Bilbao-Rioja, junto con los proyectos de Bodegas Lecea (San Asensio) y Valdemar (Oyón) en la fase regional y el pasado jueves obtuvo el galardón internacional, que recibió la familia y el equipo de la bodega en una cena de gala celebrada en Valparaíso (Chile): «El premio reconoce la apuesta cualitativa y sostenible de la oferta de enoturismo de Conde de los Andes, una espectacular trama de calados con un recorrido subterráneo de un kilómetro y que se presenta a los visitantes como un auténtico viaje al pasado por un patrimonio histórico único en España», explica la bodega.

Situados en el barrio de bodegas del pequeño pueblo de Ollauri, muy cerca de Haro (Rioja Alta), los antiguos calados de Conde de los Andes son una joya de la cultura ancestral del vino. Excavados en dos periodos históricos diferentes, los pasadizos más antiguos datan de los siglos XV y XVI y son reconocidos por los elementos arquitectónicos de influencia mudéjar. El resto de esta trama bajo tierra se construyó entre los siglos XVII y XVIII, en la época de fundación de la primera bodega de la familia Paternina. Tras sucesivos cambios de propiedad, el grupo riojano Muriel Wines asume desde el 2014 la revitalización de esta histórica bodega.

Únicos en el mundo

Por su antigüedad, arquitectura y extensión, de cerca de un kilómetro lineal, los calados de Conde de los Andes poseen un valor patrimonial único en el mundo. Y una vocación práctica que acumula varios siglos; aún hoy se utilizan para conservar tanto botellas de añadas actuales como de cosechas míticas, entre otras de añadas excepcionalmente antiguas como 1892, 1918, 1948 ó 1964.

Bodegas Conde de los Andes está integrada en el grupo Muriel Wines, con sede en Elciego (Álava). En la fase internacional de los premios Best Of... también resultaron ganadores los proyectos de Bodegas Penfolds Magill Estate (Adelaida-Sur de Australia); Château de Reignac (Burdeos); Weingut Neus (Mainza-Rheinhessen); Monteviejo and Park Hyatt Hotel (Mendoza); Quinta do Vallado (Porto-Casa do Rio); Etude Winery ( San Francisco-Napa Valley) y Estancai El Cuadro (Valparaíso-Casablanca Valley).