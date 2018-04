Estrategia sostenible para la DOC Daños causados por tercera generación de polilla. :: L. R. Laguardia acoge este lunes una jornada sobre la técnica de confusión sexual contra la polilla del racimo LA RIOJA LOGROÑO. Jueves, 19 abril 2018, 11:16

La polilla del racimo (lobesia botrana) es una pequeña mariposa que en su estado adulto causa graves daños en el viñedo riojano. Los daños se derivan de las heridas que sus larvas provocan en las uvas de las que se alimentan al favorecer la infestación por botrytis o podredumbre del racimo. Campañas como la del 2014 en Rioja, en la que la incidencia de la polilla fue muy alta conjuntamente con lluvias en época de vendimia, dieron lugar a la aparición de botrytis en muchos viñedos, con serias consecuencias sobre la producción y la calidad de la uva y del vino.

Al objeto de dar a conocer a los viticultores la importancia del control eficaz de la polilla de racimo, las herramientas existentes y exponer con detalle las ventajas que el uso de la técnica de confusión sexual tendría por grupos de viticultores o por propietarios con una superficie mínima de viñedo, Laguardia acoge el próximo lunes una jornada técnica organizada por la Diputación Foral de Álava. La jornada, de entrada libre y con título 'Estrategia de lucha conjunta contra la polilla del racimo', pretende contribuir a la implantación de este sistema en Rioja.

LA JORNADA 'LA POLILLA DEL RACIMO' La cita Salón de actos Cuadrilla de Rioja Alavesa (Laguardia) A partir de las 11 horas del lunes 23 de abril. El programa Estrategia química de lucha contra la polilla del racimo Eugenio García del Moral (presidente de Arprovi). Seguimiento de las poblaciones de Lobesia Botrana en Rioja Alavesa Ana María Díez Navajas (Investigadora del departamento de Producción Vegetal, NEIKER. Métodos de confusión sexual para la lucha contra la polilla del racimo José Luis Ramos Sáez de Ojer (jefe de protección de cultivos de la Consejería de Agricultura de La Rioja). Experiencia del tratamiento colectivo en la DO Campo de Borja José Ignacio Gracia (director y secretario técnico de la DO Campo de Borja).

De llevarse a cabo de forma generalizada se convertiría en un factor diferencial cualitativo para la Denominación, disminuiría la dependencia de productos químicos y la necesidad de ajustarse a las fechas de aplicación de los fitosanitarios para que resulten eficaces.

El proceso

La polilla inverna y emerge en primavera como adulta y cuando las hembras son fecundadas ponen los huevos en los racimos en flor a mediados de junio. Las larvas u orugas de esta primera generación atacan los botones florales pero sus daños no suelen ser graves. En el mes de julio aparece la segunda generación que, como la tercera (agosto-septiembre), causa perjuicios mayores. Estas ponen los huevos en los granos verdes o ya enverados, donde los tratamientos difícilmente penetran.

La técnica de confusión sexual para la lucha contra la polilla del racimo consiste en colocar por el viñedo unos objetos que difunden idénticas feromonas que las que hembra segrega para llamar al macho al apareamiento. Impregnado el ambiente de esta hormona, que el olfato humano no distingue, los machos vuelan despistados incapaces de encontrar a las hembras a las que no pueden aparear y por tanto no fecundan.

Con esta técnica se puede prescindir de tratamientos insecticidas contra polilla (que matan también fauna útil como mariquitas o abejas) y que una vez está bajo control y al disminuir los riesgos de aparición de botrytis se reducen igualmente los tratamientos contra este hongo.