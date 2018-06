«El golf es el deporte más difícil que he practicado»

Gonzalo Cadarso es uno de los mejores jugadores de la Segunda categoría de la presente Liga de Golf y Vino. El pasado fin de semana logró un valioso tercer puesto y ahora espera completar un buen resultado en los torneos que restan para tratar de hacerse con el triunfo final en su categoría.

-¿Desde cuándo juega al golf?

-Yo empecé a jugar hace aproximadamente ocho años, pero sólo pude hacerlo durante unos seis meses. Justo en ese momento abrí un nuevo negocio y, al estar más justo de tiempo, lo tuve que dejar. Ahora lo he retomado de nuevo y estoy encantado de haberlo hecho.

-¿Qué sensaciones está teniendo en este regreso?

-Estoy cogiendo un nivel óptimo en Segunda y casi siempre me meto en la pelea por las primeras posiciones. Estoy muy contento, deseando terminar el año en Primera.

-¿Qué tiene el golf para que le haya enganchado tanto?

-Soy una persona muy activa y he practicado muchísimos deportes, como el esquí, el pádel o el fútbol. De hecho, al empezar pensaba que el golf no me iba a enganchar, pero me encanta esa sensación de estar en el campo y olvidarte de todo. Además del entorno, lo más atractivo de este deporte es la dificultad. Es el deporte más difícil que he practicado y eso es una motivación para buscar la mejora continua.

-¿Cómo valora su tercer puesto del último torneo?

-El golf es un poco raro porque hay veces que aunque no tengas buenas sensaciones vas sacando los hoyos adelante. De hecho, no impacté bien la bola, pero conseguí sacar puntuaciones altas a pesar de no haber sido el día en el que mejor me encontré. Eso sí, daba gusto jugar con esa temperatura, sobre todo a primera hora de la mañana.

-¿Cuál es la mayor virtud de esta Liga Golf y Vino?

-Lo que más me gusta es el ambiente que se crea. Toda la gente es maravillosa y no existe ningún tipo de piques. Todos nos llevamos bien y, además, tenemos la suerte de que también probamos vinos de grandes bodegas. Es genial.