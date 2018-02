«El golf es diferente, una vez lo pruebas engancha mucho» Jon Ander Gurrutxaga recibe el premio de manos de Alberto Saldón. / Miguel Herreros Jon Ander Gurrutxaga | Ganador Torneo Ramón Bilbao SERGIO MARTÍNEZ Logroño Miércoles, 28 febrero 2018, 14:18

Jon Ander Gurrutxaga fue el primer vencedor de la Liga de Golf y Vino. Aunque reconoce que no tuvo su mejor actuación, el joven golfista de 18 años ganó el Torneo Ramón Bilbao con autoridad, y tal y como avisó David Bedia en la entrega de premios, sin duda es uno de los rivales a batir en el presente curso.

-¿Cuándo y por qué empezaste a jugar al golf?

-Empecé a los cuatro años a jugar al golf aproximadamente. Viene un poco de familia, ya que mi padre jugaba un poco al golf y yo empecé por ello, pero entonces hacía más deportes.

«El año pasado sólo participé un día, pero este año espero estar en más torneos»

-De todos esos deportes, ¿por qué te quedaste finalmente con el golf?

-Hacía motocross y no me terminaba de gustar, después también estuvo con el fútbol pero prefería un deporte individual, por lo que me acabé decantando por el golf.

-¿Tienes intención de participar en más pruebas o ha sido algo puntual?

-El año pasado solamente participé un día, pero este año espero estar en más torneos. Además de la Liga de Golf y Vino también participo en torneos de la Federación Riojana, el campeonato de España y otros.

-Ganar el primer Torneo de la competición sentará bien...

-La verdad es que sí, aunque creo que tampoco he jugado muy bien en realidad. He fallado algún birdie que podría haber hecho mejor y en un doble bogey la he liado un poco.

-Con todo el ambiente, la competición, la cata de después... ¿cómo has visto el día?

-El día ha sido fabuloso para jugar al golf y ha habido bastante gente, algo que siempre es bueno.

-¿Qué dirías a los jóvenes, como tú, para que conociese y se acercase al mundo del golf?

-El golf es un deporte diferente y desde fuera puede parecer algo extraño, pero una vez que lo pruebas engancha mucho.