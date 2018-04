«El golf me enganchó desde que jugué por primera vez»

Alfredo Melendo completó el pasado domingo un fantástico recorrido con el que logró alzarse con el triunfo en Primera. El burgalés se mostraba muy satisfecho con el resultado una vez finalizado el torneo.

-Enhorabuena por la victoria. ¿Qué valoración hace de la jornada?

-Estoy muy contento. Fue un día con bastante viento, pero jugué bien y los 'putts' entraron. Salí en el turno de tarde y al final del día el viento desapareció un poco y eso también nos vino bien a los jugadores.

«Desde fuera, el golf puede parecer un deporte algo aburrido, pero no es así»

-¿Lleva mucho tiempo practicando este deporte?

-Llevo cuatro años jugando al golf y es el primer año que juego esta liga. Yo soy de Burgos, vine a Logroño por motivos laborales y me decidí a jugar esta competición. Mis inicios en el golf fueron en mi pueblo, Salas de los Infantes, donde hicieron un campo rústico. Fui un día a probar fortuna y desde entonces me enganché completamente a este deporte. No lo he dejado desde ese momento.

-Viniendo de otra comunidad autónoma, ¿qué opinión tiene de las instalaciones de El Campo de Logroño?

-Son bastante buenas. Además, son municipales y esa circunstancia permite que todo el mundo pueda acercarse a ellas. Por otra parte, me parece muy bien que se establezcan propuestas como esta liga porque se convierten en una buena oportunidad de acercar el vino a los jugadores de golf.

-¿Animaría a la gente a practicar este deporte?

-Por supuesto. Desde fuera, puede parecer un deporte aburrido, pero una vez que lo practicas engancha muchísimo. Además, la práctica te permite seguir mejorando e ir alcanzando los retos que te propongas.