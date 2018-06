«Nunca había tenido un resultado así» Javier Lazcano entregó el premio a Eduardo Ubis, ganador del torneo. / Miguel Herreros Eduardo Ubis, ganador del Torneo de Patrocinadores SERGIO MARTÍNEZ Logroño Viernes, 1 junio 2018, 12:42

Eduardo Ubis es un nombre reconocido en nuestra región por su trayectoria futbolística, destacando las tres temporadas que militó en la UD Logroñés. Pero no sólo en el mundo del balón demuestra Ubis su talento, sino también en el golf. Después de varias semanas de hegemonía de Jon Ander Gurrutxaga, Ubis dio la sorpresa y se alzó con el triunfo en el Torneo Patrocinadores, el más multitudinario, el que nadie se quería perder.

-Qué mejor que ser ganador en el torneo más competido.

-Ha sido una gran ilusión y un honor ganar un torneo en modo Scratch, ya que es sin hándicap y para mi que soy un jugador totalmente aficionado es un orgullo.

-Además ha cortado la racha de Gurrutxaga...

-Es un chaval que juega al golf de forma espectacular por lo que es todo un privilegio haberle podido ganar.

-¿Cómo han sido las condiciones del día?

-El sábado empezamos con mucha lluvia y se retrasó algo el inicio del torneo. Finalmente salimos aún lloviendo pero para el hoyo 3 mejoró y tuvimos una buena mañana.

-¿Había tenido algún día de golf tan bueno como este?

-Sí pero jugando con amigos, nunca en un torneo había tenido un resultado así de bueno y estoy muy contento de haber ganado el Scratch.

-¿Cuánto tiempo lleva participando en la Liga?

-Prácticamente cuatro años. Había ganado antes algún torneo cuando estaba en Segunda categoría y también en Primera, pero nunca un Scratch.

-¿De dónde viene esta afición por el golf?

-Fue Iván Agustín, con el que coincidí en el Mirandés, el que tiene la culpa. Un día me dejó unos palos y me dijo: «Vamos a echar unas bolas». Fuimos y me acabe enganchando mucho, es un deporte que me encanta y desde entonces aquí sigo.

-Esta prueba marcaba el ecuador de la Liga, ¿con qué ánimo afronta la segunda parte?

-Ojalá pueda jugar algún torneo más, aunque será difícil. Si puedo, perfecto, pero con tranquilidad.