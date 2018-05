«Es la primera vez que juego en esta liga y me ha encantado» David Zimmerman, segundo clasificado de Primera División. / Miguel Herreros David Zimmerman Segundo clasificado de Primera IÑAKI GARCÍA Logroño Jueves, 3 mayo 2018, 11:51

David Zimmerman nació en California y lleva tres año viviendo en Logroño. El pasado domingo decidió probar suerte en la cuarta cita de la VIII Liga Golf y Vino y no le fue nada mal, ya que se alzó con la segunda posición de Primera categoría. «Era la primera vez que jugaba esta liga y me ha encantado», resumió.

Este estadounidense se inició en el mundo del golf en su país cuando era todavía un niño. «Empecé a jugar a los nueve años, más o menos, y continué haciéndolo hasta que tenía 15 o 16», recuerda. «Después, lo dejé porque me dediqué a practicar otros deportes como el fútbol, y ahora estoy retomándolo», añade.

Zimmerman ha vuelto ahora a tomar contacto con el golf, coincidiendo con su nueva época vital en Logroño. «Llevo viviendo aquí tres años, pero he estado viniendo a menudo desde el 2010 porque mi esposa es logroñesa», apunta. Ambos eran compañeros de piso en San Sebastián y actualmente residen en La Rioja. Así, hace aproximadamente un mes, el californiano decidió hacerse socio de El Campo de Logroño y, gracias a eso, pudo descubrir la Liga Golf y Vino. «Me apunté en el último momento a este torneo y la experiencia ha sido maravillosa», reconoce. «Las instalaciones son estupendas y me ha gustado mucho el ambiente que se genera; todo el mundo me ha tratado muy bien», remata.

Además, el estadounidense considera muy atractiva la unión entre el deporte y el vino que se genera en esta competición. «El vino aquí es el rey y la verdad es que no sabía que después de los torneos se hacían catas, pero me parece una buena idea», explica. Ésa es otra de las razones por las que Zimmerman está deseando que llegue el próximo torneo. «Seguro que lo juego y buscaré mejorar mi nivel para tratar de ganarlo», finaliza.