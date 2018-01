Gracia retoma las riendas de la Cofradía del Vino de Rioja El presidente había dejado justo hace un año el cargo por voluntad propia y cedió el testigo a la junta liderada por Luis Ángel Vargas Rodríguez LA RIOJA Lunes, 29 enero 2018, 10:37

La Asamblea General Ordinaria celebrada ayer en la Cofradía del Vino de Rioja ratificó la candidatura encabezada por Javier Gracia Lería como Gran Maestre, tras ser la única que ha concurrido a las elecciones convocadas por la entidad.

Gracia había dejado justo hace un año el cargo por voluntad propia y cedió el testigo a la junta liderada por Luis Ángel Vargas Rodríguez, quien por causas personales y a falta de tres años de mandato decidió adelantar la convocatoria electoral. «No busquéis razones raras para explicar esta decisión. En mi caso, y como máximo responsable de la decisión final de convocar elecciones, he comprobado que era incompatible el trabajo a realizar, de la forma en que lo queríamos realizar, con mi filosofía de vida que, una vez jubilado, quería llevar», explicaba Vargas en su carta de despedida a los cofrades.

Recogido el testigo, Gracia admitió que «no negaré que retomar de nuevo las innumerables actividades de la Cofradía no ha sido una decisión fácil, tanto por la responsabilidad que implica como por la urgencia e inmediatez con que debía tomarse la decisión de implicarse de nuevo, pero una institución como ésta no podía permitirse quedar a la deriva y la situación no admitía vacilaciones». «Estamos aquí otra vez, para ayudar y potenciar a la Cofradía del Vino de Rioja y a lo que representa», añadió Gracia, quien estará acompañado en la junta por José Ramón López, Ramón Chandro, Iván Fernández, Fernando Yagüe, Concepción Garzón, Pedro Martínez, Florencio Nicolás, Lidia García, Javier Mangas y Óscar Hierro.