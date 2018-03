El jueves comienzan las visitas narradas ambientadas en 'Logroño y el vino en el siglo XIX' Justo Rodriguez Habrá nueve primeros pases del 29 de marzo al 2 de abril JONÁS SAINZ Logroño Martes, 27 marzo 2018, 12:49

Este jueves 29 de marzo comienza una nueva edición de las visitas narradas bajo el título 'Logroño y el vino en el siglo XIX'. Partiendo de la Oficina de Turismo, la visita recorrerá la calle Bretón de Los Herreros, la Plaza de San Agustín, Teatro Bretón, el cruce con la calle Sagasta, calle Portales, la Plaza del Mercado, calle Mercaderes, Rua Vieja, el Espacio Lagares y el Calado de San Gregorio, donde concluirá con la cata de un vino de una de las bodegas de la ciudad y la degustación de una tapa de un producto de la D.O. Rioja. Al mismo tiempo, una breve charla informará sobre las actuales bodegas de la ciudad de Logroño.

El guía será don Fernando de Bobadilla, uno de los burgueses de la ciudad de la época, que relatará el inicio del siglo XIX, los avatares de la invasión francesa, el desarrollo de los mercados y la venta de vino al por mayor y al por menor en el siglo XIX en Logroño, la evolución arquitectónica y social de la ciudad, el teatro en Logroño, los grandes gobernantes del siglo, el cambio en la calle Portales, la transformación de la Plaza del Mercado, la calle Herrerías y Mercaderías, las bodegas, los calados y su transformación comercial, siempre a través de explicaciones rigurosamente históricas y veraces, pero tamizadas por el humor y mediante la creación de vínculos con el imaginario de los visitantes.

A su lado, Melitón y Melitona, representantes de los gremios de artesanos de la ciudad. Carles García y César Llado, de Zarándula, son los actores que representan a estos personajes y narran las visitas. El año pasado tuvieron 2.603 visitantes, tanto turistas como logroñeses, ya que las visitas son un buen reclam turístico y también una buena oportunidad para descubrir la historia de algunos lugares de la ciudad no del todo bien conocidos por sus habitantes, como ha comentado la concejala Pilar Montes en la presentación de esta edición.

Se harán en total 9 pases, repartidos entre los días: 29, 30 y 31 de marzo y 1 y 2 de abril, con un recorrido que durará aproximadamente 60 minutos. El resto de la temporada habrá en total 109 las visitas, en el período comprendido de marzo a diciembre de 2018.

El lugar de salida de las visitas será lalaza de la Oficina de Turismo, junto al monumento a los caminantes. Hay que personarse cinco minutos antes del inicio de la visita. Las visitas tendrán una duración que no será inferior a 60 minutos. El número mínimo de personas por pase será de 4 y el máximo de 40, si no hubiera aforo suficiente se devolverá el dinero de las entradas. No se podrá acceder a los diferentes espacios comiendo ni bebiendo y los móviles estarán apagados. La temperatura media de los calados es de unos 18º por lo que se recomienda algún tipo de ropa de abrigo. Cuando asistan menores, los padres serán responsables de su seguridad. La visita es accesible. Entrada gratuita a niños menores de 4 años.