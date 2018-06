Localizada en Huércanos la primera mancha de mildiu, en una sola cepa de un viñedo

La primera mancha de mildiu ha sido localizada en un viñedo a cuatro kilómetros de Huércanos. Israel Iruzubieta fue quien la encontró el pasado 27 de mayo en una sola cepa de un viñedo en el paraje 'La Peregrina', en las proximidades del Alto de San Antón. El joven viticultor de 38 años y vecino de esta localidad se llevará los 500 euros de premio por su hallazgo, fundamental para poder iniciar el tratamiento de esta enfermedad causada por la 'Plasmopara viticols'.

«No llegué a ver más en otras cepas del mismo viñedo», dijo en declaraciones a Diario LA RIOJA el viticultor, que explicó que el citado viñedo tiene 7 años y pertenece a la variedad tempranillo. «Llevo toda la vida en el campo y no es la primera vez que he visto mildiu. La aparición de esta primera mancha me dio la voz de alerta para incidir en su tratamiento», comentó.

El viñedo, según el viticultor, no se encuentra en una zona propensa para el desarrollo de la enfermedad, de manera que atribuyó su aparición al temporal de mediados de mayo. A su juicio, el mildiu se verá en los próximos días en nuevos viñedos de la zona, sobre todo hacia final de la semana. «La inmediatez ante el hallazgo de la primera mancha de mildiu fue para mí una gran sorpresa. Realicé un tratamiento, antes de llamar; nada más verla decidí combatir la aparición de mildiu en el viñedo, y que no fuera a más», concluyó.