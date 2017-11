María José López de Heredia, de Viña Tondonia, premio 'Personaje Fuera de Serie de Enología' para Expansión

María José López de Heredia ha sido nombrada premio 'Personaje fuera de serie de Enología' por el periódico Expansión.

María José López de Heredia forma parte de la cuarta generación de una saga de bodegueros fundada hace 140 años. En este tiempo se han mantenido fieles a su "forma clásica de elaborar vino, el que etiquetan como Viña Tondonia".

Según explica ella misma en la entrevista concedida a la publicación, "lo que me obliga es ser la cuarta generación de una familia que me ha puesto el listón muy alto. Y también me obligan los buenos clientes, los exigentes, que aprecian lo que haces pero siempre tienen una crítica constructiva a punto: es difícil ser bueno si uno no se rodea de lo mejor, y aquí el cliente (están en 70 países) tiene mucho que decir".

Además, añade que nunca ha sentido que su condición de mujer "sea un hecho diferenciado, ni en este mundo del vino ni en ningún otro. Yo nunca he necesitado ser feminista, porque soy incapaz de sentirme inferior por ser mujer, y nunca nadie conseguirá ofenderme por ello".