María José López de Heredia, premio Fuera de Serie

LOGROÑO. La bodeguera de Haro María José López de Heredia ha sido premiada con el galardón 'Fuera de Serie de Enología', que concede anualmente la publicación asociada al Diario económico Expansión. María José López de Heredia forma parte de la cuarta generación de una saga de bodegueros fundada hace 140 años en la barrio de la Estación de Haro.

En este tiempo, explica Fuera de Serie, se han mantenido fieles a su forma clásica de elaborar vino, el que etiquetan como Viña Tondonia. «Nuestra máxima innovación es no innovar», asegura la bodeguera riojana en la entrevista con Fuera de Serie. «Estamos recibiendo -explica- la recompensa por habernos mantenido fieles. En los 90 y los 2000 nos decían: ¿Por qué no hacéis un vino de autor? Y yo respondía: pero qué más autoría hay que mi apellido, que en 140 años jamás ha tenido un enólogo que no fuera de la familia».