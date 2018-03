Mikel Erentxun solo bebe vino de Rioja 00:32 Juan Marín El cantante vasco reconoció en los premios 'De pura cepa' que su paladar se ha hecho al Rioja LA RIOJA Jueves, 15 marzo 2018, 11:05

El cantante Mikel Erentxun reconoció en la gala de entrega de los premios 'De pura cepa' que él solo bebe vino de Rioja. "Prometo que no es por hacer la pelota porque me habéis dado este premio. Es que de verdad no bebo otra cosa. Solo agua cuando corro y para ducharme, pero el resto, todo Rioja"

El cantante vasco aseguró con toda sinceridad que su paladar "se ha hecho al Rioja" y que no bebe otro vino, lo que despertó el orgullo y los aplausos de los asistentes.

El artista bromeó también con que es muy callado "y solo hablo cuando bebo Rioja", además de pedir una copa justo antes de ponerse a cantar de forma completamente improvisada.