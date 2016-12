COAG pide que se cambien los criterios de reparto de viñedo

Las Uniones de COAG en la DOC Rioja (UAGR, UAGA y EHNE) han reclamado la modificación de los criterios de reparto de viñedo en la comunidad riojana, ya que a su juicio no se ha realizado de manera "justa", provocando un importante "desaguisado" en el sector.

Un sentir, que han trasladado en comparecencia de prensa, José Luis Pisón y Luis Torres, de UAGR, Alberto Sáinz, de EHNE, y Jesús Bauza, de UAGA, así como la técnica de UAGR, Leticia Olasolo, y que les ha llevado a convocar una concentración este martes, a las 11,00 horas, frente a la Delegación del Gobierno

Pisón ha recordado que viendo los criterios de reparto que "poco beneficiaban al sector productor, hemos mantenido una serie de reuniones en la Consejería de Agricultura reclamando la modificación de criterios, sin que nos hayan hecho caso". De hecho, ha indicado que les señalaban que "era una normativa europea, por lo que ni a través del Ministerio (de Agricultura), ni de la Consejería, se podía hacer nada".

Tras varias reuniones y encuentros, ya el 12 de diciembre, ha reseñado Pisón "se nos comunicó que para el 2017 los criterios de reparto iban a ser los mismos, y ya para 2018, posiblemente podría haber alguna modificación".

La fecha del 2018 para las organizaciones agrarias "pueden ser muy tarde, y hay que cortarlo para 2017, de cara a que estas plantaciones vayan a quién corresponde, que son jóvenes agricultores, y agricultores a título principal".

"MALESTAR

Por su parte, Sáinz ha lamentado que de 387 hectáreas que había para toda la Denominación riojana "16 personas se llevan 120 hectáreas", de ahí "nuestro malestar", puesto que también existen "jóvenes agricultores, recién instalados, que han recibido 1.000 metros de derechos, cuando hay otras que han percibido 20 hectáreas", algo que "es totalmente injusto".

Además, ha apostillado que la figura de 'jefe de explotación', creada por Europa, y que "aquí no estaba definida", debía de estar "definida de manera completa". Para nosotros, es alguien que "tiene una seguridad social y una capacitación agraria", porque "no queremos que alguien que no tiene una capacitación para manipular un alimento, como es la uva, pueda entrar en este sector; al igual que se pide en otros sectores".

Sáinz, ha abogado que en los criterios se tengan en cuenta que "sean jóvenes agricultores, nueva explotación y menores de 41 años, para poder hacer explotaciones viables". También ha criticado que para un mismo reparto "ha habido requisitos diferentes en Navarra, País Vasco y La Rioja", por lo que "no ha sido un reparto equitativo".

SOLVENTAR LA SITUACIÓN

Por su parte, Bauza ha afirmado que existe un "cabreo generalizado" en el sector, algo que hay que "hacer ver a las diferentes instituciones", de cara a que "utilicen las diferentes herramientas que tienen" para solventar esta situación.

A continuación, ha realizado una serie de peticiones, que en el caso de la Unión Europea, se traduce en que "establezca de alguna manera el máximo de hectáreas de concesión por cada solicitud"; en España, al Ministerio que "utilice de los criterios disponibles, trasladados por Bruselas, los que favorezcan la generación de explotaciones agrarias viable"; y a las Comunidades Autónomas una "unificación de criterios".

Además, en el caso de la Interprofesional, Bauza le ha exigido que "mientras no se subsane esta situación, que el acuerdo plurianual, que se hizo limitando la superficie de crecimiento de masa vegetal, lo modifique puntualmente para que se limite a la mínima expresión, mientras ese crecimiento de masa vegetal no vaya a los agricultores que son los que generan una uva de calidad" a la Denominación de Origen. También, les ha reclamado que "respeten la proporcionalidad de la DOC, que últimamente se está rompiendo".

Por todo ello, y ante la situación "complicada" que ha vivido el sector vitivinícola, las tres organizaciones agraria han convocado una concentración este martes, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, a las 11,00 horas, para pedir, entre otras cuestiones unos criterios "justos" en las autorizaciones de plantación de viñedo.