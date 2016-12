De la ecuación a la botella

Matemáticas, física, química, biología... son algunas de las asignaturas con las que empiezan los alumnos del grado de Enología de la Universidad de La Rioja. Es solo el principio y la base de una formación que va desde el laboratorio hasta el campo pasando por la sala de barricas y la elaboración de su propio vino.

El aula preferida

No hay otro aula de sillas y pizarra que se pueda comparar a la sala de catas. Blanca e impoluta, se trata de uno de los lugares preferidos de los alumnos. Ernesto Garrido, jefe del servicio de Laboratorio, explica que se hizo al detalle: "Se cuidaron mucho los puntos de luz, la ventilación para que no esté saturada, los colores..." En ella los estudiantes pueden, por ejemplo, enfrentarse a catas ciegas o ser puestos a prueba por el profesor. Y no solo se catan vinos. Se hacen todo tipo de pruebas sensoriales que ayudan a los alumnos a identificar olores, sabores y colores. Algo imprescindible.