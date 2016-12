Adjudicación de viñedos: La oposición exige el cambio de criterios ya para el 2017

Grupos de la oposición política coincidieron ayer en reclamar un cambio de los criterios de reparto de nuevas plantaciones de viñedo de forma inmediata ante el nuevo cupo del 2017 para evitar la sucedido con las adjudicaciones de este año. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Concha Andreu, fue rotunda ayer al afirmar que «tanto la propia Consejería riojana como el Ministerio de Agricultura han admitido que el reparto es injusto, por lo que no puede ser que nos emplacen a 2018 cuando este próximo año se va a duplicar además el número de hectáreas».

Andreu señaló que «era necesaria la publicación de la lista de adjudicatarios por transparencia y estamos estudiándola, pero ya vemos cosas que chirrían demasiado, entre ellas que haya dos sociedades jurídicas entre las beneficiadas y otros cuantos casos que parecen claros de personas sin ninguna experiencia agraria».

La portavoz socialista denunció que «se ha quebrado el equilibrio en los repartos» y la Consejería tiene su responsabilidad directa más allá de la europea y de la del Ministerio: «Sabían lo que estaba pasando y no han tomado medidas para evitarlo y, máxime, cuando dentro de cinco años los adjudicatarios de tierras arrendadas podrá revertirlas a sus auténticos propietarios, con lo que la lista variará sustancialmente; a lo mejor es que había que pagar algunos favores».

Concha Andreu PSOE Tomás Flaño Ciudadanos Rubén Gil Trincado PR+ «La Consejería sabía lo que pasaba y no ha tomado medidas» «La situación se debe revertir ya desde este próximo año» «Se podían haber cambiado criterios, pero se han puesto muchas excusas»

Andreu insistió en que «vamos a mirar la lista poco a poco e iremos tomando iniciativas parlamentarias pero lo que no puede ser es que nos hagan tragar de nuevo con este reparto para el 2017».

En la misma línea, el diputado de Ciudadanos, Tomás Martínez Flaño, no dudó en calificar de «desastre» el sistema de criterios de reparto de «la Unión Europea, el Ministerio y la Consejería». Martínez Flaño considera que «la situación se debe revertir ya el próximo año y el Gobierno de La Rioja aprender de los errores y luchar por el cambio de criterios». Ciudadanos asegura entender que «se prime en el reparto a jóvenes agricultores que no tengan viñedo pero no a costa de dejar fuera a aquellos que ya están en el sector».

El Partido Riojano tildó por su parte de «tremendamente perjudicial para un sector clave en nuestra comunidad el reparto de plantaciones», afirmó Rubén Gil Trincado, secretario de Política Local y Autonómica del PR+. «No beneficia -añadió- ni a los jóvenes ni a los viticultores ni a la gente que de verdad quiere vivir y trabajar en el sector vitivinícola riojano; no entendemos cómo es posible que un escaso número de beneficiarios se queden con el 30% del viñedo y la gran mayoría reciban escasos metros cuadrados». Gil Trincado denuncia que «se podían haber cambiado los criterios para convertirlos en justos y cercanos a la realidad, pero se han puesto muchas excusas para llegar a este punto tan nefasto».