Los más ricos del Rioja

En la lista de los 200 más ricos de España que hoy ha publicado 'El Mundo' tienen su protagonismo los empresarios del Rioja.

Según el listado, en el puesto 133 está Freixenet, propietario de la bodega de la DOCa Rioja Solar Viejo. Como explica la publicación, La bodega de Sant Saturní (Barcelona), es el primer productor de cava de España y está en vías de ajuste accionarial.

Actualmente el grupo Freixenet cuanta con un total de 21 bodegas en numerosas denominaciones de origen: DO Cava, DOC Rioja, DO Penedès, DO Rias Baixas, DOQ Priorat, DO Montsant, DO Ribera del Duero… y además cuenta con bodegas en tres continentes. En la actualidad acaba de desbloquear su proyecto para edificar una nueva bodega con la que reforzará su posición en Rioja, también en Laguardia

En el 148 esta bodegas Torres, que centran el 80% de sus viñedos en cataluña pero que también están presentes en Rioja. Torres, quinto grupo nacional, invirtió 36 millones en su bodega de Labastida en el año 2009 y actualmente trabaja por debajo de la capacidad de la propia bodega. Facturó 263 millones en 2015.

Los hermanos Martínez Zabala se encuentran en el puesto 178. Sitúan su bodega en Oyón, además de Faustino, Victorianas y Marco Real.

García carrión, en el puesto 185, anunciaba en marzo del 2016 una inversión de 20 millones en la bodega riojana Paternina, situada en Haro. La empresa manchega es la primera en España en facturación.

González Byass, por su parte, es propietaria desde los años 80 de Bodegas Beronia, en Ollauri. Está en el puesto 194.

Más empresarios relacionados con el vino

El imperio Masaveu, en el puesto 14, dirige varias bodegas, entre las que se encuentra la riojana Murua. Los Mora Figueroa-Domecq producen vino a través de tres bodegas en Rioja, además de en Duero y otras. En el 76 aparece Víctor Urrutia, que controla CVNE.