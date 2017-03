Enoturismo: preguntas y respuestas

Cuando una persona toma una decisión: comprar algo, realizar un viaje, un instante antes sus neuronas cerebrales -las que en realidad deciden- ya habían elegido la opción. Hablamos de lo que debieran ser nuevas técnicas de neuromarketing y de prestación de servicios para entender qué quieren o gustan las personas como clientes/consumidores; cómo actúa el cerebro a la hora de tener que elegir entre un vino u otro, entre una posible experiencia enoturista de un tipo u otro.

El turismo del vino, los vinos y la gastronomía gustan a la gente como formas exquisitas de vivir experiencias, de disfrutar comiendo y bebiendo; mas, para tener éxito al servir ofertas al respecto, lo que en verdad importa es la gestión y las personas. Teniendo en cuenta esto, hay que ofrecer productos, diseñar propuestas atractivas y diferentes que conciten experiencias y recuerdos sensoriales, personales; y que sean además competitivas y rentables.

¿Qué se puede hacer al respecto? Las agencias de publicidad emplean mucho dinero (invertido por las empresas) haciendo encuestas para recabar opiniones (con respuestas personales y subjetivas del tipo: «Si es que no sé qué vino comprar o dónde ir de escapada un fin de semana») y luego así diseñar campañas de marketing. Pero fallan en lo más elemental, en el enfoque: no preguntes sobre gustos; mejor indaga sobre el funcionamiento de los procesos sensoriales/mentales de las personas.

Sólo implementando estrategias que motiven a la persona/cliente podremos tener éxito en la empresa

En las agencias de publicidad al uso, gustan pasar por alto cómo realmente funcionamos, cómo son nuestros procesos neurofisiológicos. Fíjate cómo funciona nuestro cerebro: los terminales sensoriales captan los estímulos que son transportados por los neurotransmisores y depositados en las sinapsis, donde son recogidos por sus respectivos receptores para que las neuronas especializadas correspondientes interpreten o «valoren» la información suministrada en base a un binomio elemental: o significa alerta/peligro/evitación o por el contrario placer/relax/aproximación.

Dicho de otra manera, en los asuntos relacionados con servicios exclusivos de ocio (turismo de vino) y productos gourmet (vinos de calidad y gastronomía) la clave está en estimular a los neurotransmisores u hormonas -llamadas del placer- endorfinas, serotoninas y otras. Lo importante es que los estímulos sensoriales accionen nuestros circuitos de recompensa -en las sinapsis- para desencadenar tal o cual sensación placentera. Hacer ejercicio físico, la risa, practicar sexo, escuchar música, realizar con éxito tareas que requieren maestría manual, comer y beber. son actividades que generan hormonas del placer.

Las personas, eje diferenciador

Ahí es donde hemos de utilizar el llamado sentido común y no fatigar mentalmente a las personas/clientes con exceso de ofertas/opciones cada cual más parecida entre sí. Por ello, a la hora de realizar los servicios, de utilizar técnicas de venta y comunicación efectivas, lo que se precisa es que profesionales -personal entrenado- realicen actividades vivenciales, participativas; que posean habilidades comunicativas que capten la atención, seduciendo con argumentos; que conozcan el protagonismo del subconsciente y sepan mover emociones; y a la vez que faciliten la elección y la «sirvan en bandeja».

Las personas/trabajadoras son el eje diferenciador con respecto a la competencia en la prestación de servicios a las personas/clientes. El mundo del ocio y del turismo ya no comprende únicamente viajar, sacar fotos y comer y dormir, sino implementar toda una serie de acciones y puesta en escena de actividades que dan como resultado una experiencia inolvidable que se queda impresa en la memoria para siempre.

Solamente diseñando e implementando estrategias promocionales efectivas que motiven a la persona/cliente podremos tener éxito en nuestra empresa. Finalmente, además, a la hora de prestar los servicios, es imprescindible no solo saber qué hay que hacer sino cómo hacerlo. Este 'know how' profesional, o modo de hacer, es el valor añadido de una empresa respecto a otra que opera en el mismo sector.