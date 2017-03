5 gestos para posturear con una copa de vino

No solo hay que saber de vino, sino parecerlo. Y si no sabes, aquí tenéis unos trucos que puedes sumar a los que ya os dimos sobre 'Términos para posturear con una copa de vino' para parecer un experto. Si cuela, cuela. Y si no, recuerda que tienes la sección 'Saber de vino' para no solo parecerlo, sino realmente ser un experto.

La copa, por el tallo 1 La copa de vino no debe cogerse por el cáliz, ya que trasmites el calor de tu mano al vino. Solo lo puedes hacer en caso de que el vino (tinto) que te han servido esté demasiado frío.

El color 2 Observa el color. ¿Cómo? Lo ideal es tener un fondo blanco y tumbar ligeramente la copa sobre él. Si no, busca un punto de luz. Observa las diferencias entre los bordes y el centro.

En movimiento 3 La copa debe moverse para que el vino saque todos sus aromas y sabores. Ensaya un poco en casa para que el movimiento quede natural y a la primera vuelta no le eches el vino al que está a tu lado. Si no te sale, mueve la copa mientras la tienes apoyada en la barra o la mesa.

La nariz, hasta dentro 4 Que no te dé vergüenza. Olfatea sin miedo. Y no tengas vergüenza de decir lo que percibes. Los olores del vino son en muchos casos subjetivos, así que tu opinión también vale. Vuelve a mover el vino y observa cómo evoluciona el olor.