Dos vinos riojanos, entre los 'Gran Bacchus de Oro'

Vinos españoles han logrado 15 de los 18 "Gran Bacchus de Oro 2017", entre ellos dos tintos de Rioja, al recibir calificaciones superiores a 92 puntos sobre 100, a los que se han sumado referencias de Hungría, de Francia y de Eslovaquia (una en cada caso).

Los dos vinos de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja premiados son: Faustino I Gran Reserva 2006 (Bodegas Faustino) y Solar de Estraunza Gran Reserva 2007 (Bodegas Estraunza).

En concreto, se han hecho con uno de estos galardones seis vinos generosos de Andalucía, un tinto y un blanco de Castilla y León, dos tintos de Rioja, tres blancos gallegos, un cava y un tinto catalán, según han divulgado los organizadores.

La lista

-Grans Muralles 2010 (D.O. Conca de Barberá) Bodegas Torres

-La Trucha 2015 (D.O. Rias Baixas) Bodegas Grabelos

-Guitian Fermentado en Barrica 2014 (D.O.Valdeorras) B.La Tapada

-Mar de Frades 2014 (D.O. Rias Baixas)Finca Valiñas

-Deutz Rose (Bodega Champagne Deutz)

-Karpatská Perla 2015 (Eslovaquia)

-Blanco Nieva 2016 Verdejo (D.O. Rueda)

-Masia Segle XV Gran Reserva 2008 (D.O. Cava) Bodega Rovelláts

-Pedro Ximenez Tradición VOS (D.O. Jerez) Bodegas Tradición

-Faustino I Gran Reserva 2006 (D.O.Ca Rioja) Bodegas Faustino

-Harveys Very Old Oloroso Blend Medium (DO Jerez) B.Fundador

-Mad Late Harvest 2014 (Hungría) Mad wine

-Amontillado Pemartin (DO Jerez) Bodegas y Viñedos Díez Mérito

-Lustau Oloroso VORS (DO Jerez) Emilio Lustau

-Noé VORS (DO Jerez) González Byass

-Oloroso Tradición VORS (DO Jerez) Bodegas Tradición

-Solar de Estraunza Gran Reserva 2007 (DOCa Rioja) B.Estraunza

-Legaris Calmo 2011 (DO Ribera Duero) Legaris-Codorníu Raventós