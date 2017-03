Bodegas Familiares de Rioja se rebela contra la cuota de la Interprofesional del Vino de España

Las facturas que desde hace unos meses, vía correo electrónico, están recibiendo todas las bodegas -incluso almacenistas dedicadas al comercio que no sean minoristas- por parte de la nueva Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) están empezando a provocar movimientos de cara a la presentación de impugnaciones y recursos ante los tribunales. De momento, la Asociación de Bodegas Familiares de Rioja (Provir) pretende exigir explicaciones por carta al Ministerio: «No tenemos información alguna de por qué tenemos que pagar», explica Eduardo Hernáiz, presidente de la agrupación. «Las Bodegas Familiares -continúa-, y creo que sucede lo mismo en todo el país con las pequeñas y medianas asociaciones, no hemos participado en la constitución de la Interprofesional ni se nos ha informado lo más mínimo, más allá de lo que hemos podido leer en la prensa o en los boletines oficiales a hechos consumados».

Hernáiz lamenta que «las grandes empresas sigan decidiendo por todos en unas acciones sobre las que no tenemos nada claro los supuestos beneficios y más aquí, en Rioja, donde tenemos una Interprofesional en marcha desde el año 2004 y donde nuestro negocio se basa en el vino embotellado de calidad, precisamente en competencia con los vinos genéricos e industriales de grandes grupos bodegueros». El presidente de Bodegas Familiares recuerda en este sentido que «con nuestras luces y nuestras sombras Rioja sigue siendo el modelo a seguir en España y cada vez se vende más vino embotellado con denominación de origen, así que creo que algo tendremos que decir». «Desde luego -continúa-, entendemos que no se pueden hacer así las cosas, en despachos en Madrid con el lobby de la Federación Española del Vino (FEV) defendiendo sus propios intereses, y luego pretender que las pequeñas nos sumemos para pagar y asentir». «Quién nos garantiza -se pregunta- que un día no deciden asumir las competencias de plantación, o las de promoción de todo el vino español, y dejan a nuestra Interprofesional de Rioja sin funciones». La intención de Bodegas Familiares es pedir en primera instancia explicaciones al Ministerio y, en segunda, acudir a los tribunales si es necesario: «Vamos a ver qué repercusión tienen esas facturas que estamos recibiendo por correo electrónico, ni tan siquiera formalmente, y luego veremos si hay que ir a la Justicia española o incluso a la europea a defender nuestros intereses».

El origen

La Organización Interprofesional del Vino de España se constituyó el 30 de junio del año 2014 integrada por la FEV, por las Cooperativas Agrarias y los tres grandes sindicatos agrarios (Asaja, COAG y UPA). El 14 de julio del 2016, el Ministerio de Agricultura publicó una orden que regula la denominada 'extensión de norma', que obliga a pagar a todas las bodegas españolas que comercialicen vino unas determinados cuotas en función de su volumen. Al contrario de lo que sucede en Rioja, ni cooperativas ni organizaciones agrarias aportan a la Interprofesional española, por lo que será financiada exclusivamente por las bodegas. Las cuotas establecidas son de 0,23 céntimos por cada hectólitro comercializado embotellado y 0,065 en el caso del hectólitro vendido a granel.

En la práctica, las cerca de 700 bodegas activas en Rioja están recibiendo facturas, en la mayor parte de los casos mensuales, que alcanzan un importe de unos 200 euros para una comercialización de un millón de litros.

La confusión entre las bodegas es importante: «La única notificación que hemos recibido -insiste Eduardo Hernáiz- es un correo electrónico en el que se nos dice que tenemos que pagar y entendemos que ni son formas ni tampoco hay fondo para justificar el pago».

Estos días -varios meses después de las primeras facturas-, las bodegas están recibiendo también una carta firmada por el presidente de la Interprofesional, Ángel Villafranca, en la que se les informa de los ejes estratégicos que pretende seguir la Interprofesional y en la que se pone «a disposición para cualquier duda o información adicional que puedan necesitar». «Estamos también abiertos -continúa la carta- a las sugerencias que quieran trasladarnos sobre las actuaciones que van a llevarse a cabo».