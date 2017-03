Logroño, capital 'Master of Wine'

Los mejores prescriptores internacionales del vino participarán en el IX Simposio mundial de los Masters of Wine que se celebrará en junio de 2018 en Logroño, que se ha impuesto como organizadora frente a otras ciudades candidatas de Australia, Suiza o Portugal. La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, presidió ayer la presentación en España de este Simposio.

EL CONGRESO El Instituto Master of Wine. Únicamente 352 personas en todo el mundo tienen la titulación. El simposio. Se celebra cada cuatro años y la del 2018 será la novena edición. Apoyo a la candidatura. De los gobiernos central y riojano, Consejo Regulador de la DOCa Rioja e ICEX. Fundación para la Cultura. Además del Ministerio de Agricultura, figuran en su patronato Bodegas Marqués de Riscal, Muga, La Rioja Alta, SA, Terras Gauda y Bodegas Vega Sicilia.

García Tejerina destacó que la candidatura ha contado con el apoyo del Gobierno central y el de La Rioja, el ICEX y el Consejo Regulador de la DOCa Rioja: «Una muestra de unidad y consenso en torno a un sector que todos consideramos como estratégico». En su intervención, la ministra subrayó que España es el primer país en superficie de viñedos del mundo, un cultivo que está presente en todas las comunidades autónomas, conformando paisajes que «son un patrimonio cultural, de valor inestimable». Ha resaltado que los vinos españoles consiguen hoy las más altas puntuaciones en los concursos así como de las publicaciones especializadas.

La presidenta del Comité Organizador y anterior presidenta del Institute of Masters of Wine, Sarah Jane Evans, y el presidente de la Fundación para la Cultura del Vino, Guillermo de Aranzábal, valoraron la gran oportunidad que supone este evento para la imagen y promoción de los vinos de calidad, marcas y regiones españolas. En este sentido, De Aranzábal recordó durante la presentación de este congreso, que alrededor de 400 expertos de todo el mundo podrán familiarizarse con la oferta nacional: «Los Masters of Wine son líderes de opinión, en muchos casos sumilleres, periodistas, escritores, enólogos o importadores; todos grandes prescriptores».

García Tejerina: «El triunfo de la candidatura es muestra de unidad y consenso de un sector estratégico»

Sarah Jane Evans añadió que el noveno Simposio mundial se celebrará bajo el eslogan 'Living Wine' ('Viviendo el Vino'): «Gracias a este evento histórico, los expertos podrán atender a lo que pasa en España en el mundo del vino». Actualmente existen sólo 352 Masters of Wine en el mundo, entre los que figura sólo un español (Pedro Ballesteros), aunque Evans recordó que hay algún candidato más que podría conseguirlo. Los Master of Wines que acudan a Logroño, como los que lo hicieron en anteriores ediciones (cada cuatro años) en Burdeos, California o Florencia, han aprendido mucho sobre la oferta de vinos de cada uno de estos destinos.