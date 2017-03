Viñedos de Álava avanza hacia su creación tras lograr el visto bueno de la Diputación

Viñedos de Álava, la Denominación de Origen Protegida (DOP) que impulsa desde el verano pasado la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (Abra) con el apoyo del Gobierno Vasco, mantiene el paso firme hacia su creación.

«Hemos cumplido ya con todos los trámites y esperamos así que muy pronto se pueda tramitar la autorización, que deberá ser aprobada por la Comisión Europea, una vez que el Ministerio de Agricultura lo publique en el BOE», confirmaba hace unos días a 'elEconomista.es' Inés Baigorri, directora general de Abra, entidad con 126 empresas asociadas.

La iniciativa habría superado ya los informes preliminares tanto del servicio de Viticultura de la Diputación Foral de Álava como de Hazi, la fundación del Gobierno Vasco para el desarrollo rural, litoral y alimentario, según aseguraba ayer 'Noticias de Álava', en los que, a falta de inconvenientes detectados recomienda a los promotores de la iniciativa que aporten «argumentos lo más sólidos posibles ante cualquier previsible y lógica oposición de la DOC Rioja o de terceros». Una vez publicado en el BOE se abrirá un periodo de alegaciones de dos meses.

En concreto, desde la Diputación de Álava se propone optimizar o reforzar la propuesta en cuatro aspectos: primero con la mejora de la manera en que se resaltan todas las diferencias posibles con la DO Rioja , como el cálido clima sonserrano, suelo muy calizo, topografía accidentada, gran parcelación, alta edad del viñedo, terroir diferenciado.; también se sugiere profundizar en el apartado de vínculo con la zona geográfica; se plantea que se deben tocar los hechos diferenciales alaveses, destacando algunos condicionantes naturales que cumplen las explotaciones vitícolas de Rioja Alavesa y no así el resto de la DO Rioja, como la altitud media de la explotación vitícola, el tipo de suelo y la orientación; y finalmente, se aboga por aportar más aclaraciones a los 12 tipos de vinos que se proponen en el proyecto de DOP.

Desde el Gobierno de La Rioja ya se advirtió el pasado verano que «o se está con Rioja o se está fuera de Rioja, en la misma región, sobre un mismo tipo de vino, no caben denominaciones de origen distintas».