Tercera cita con el golf y el vino

Este sábado se celebra el tercer torneo de la Liga de Golf y Vino, que organiza por séptimo año consecutivo la web de Diario LA RIOJA, lomejordelvinoderioja. Se trata de la cita patrocinada por Finca de los Arandinos, impresionante bodega que se alza sobre un cerro en el municipio de Entrena.

PRÓXIMOS TORNEOS 29 de abril: Torneo Bodegas Tobelos 7 de mayo: Torneo Bodegas Perica 21 de mayo: Torneo de Patrocinadores 4 de junio: Torneo Bodegas Altanza 1 de julio: Torneo Finca Valpiedra 3 de septiembre: Torneo Viña Ijalba 1 de octubre: Torneo Martínez Lacuesta 21 de octubre: Bodegas Marqués de Riscal 11 de noviembre: Final de Liga de Golf y Vino

El director de El Campo de Logroño, David Bedia, avanzaba ayer que el campo está «en su mejor momento». «Con este tiempo primaveral la hierba ha empezado a tirar, lo que hace que esté en perfecto estado», explicó. Para el sábado, las previsiones meteorológicas no auguran mal tiempo, pero las temperaturas no serán elevadas, ya que no pasarán de los 14 grados. «En cualquier caso», aseguraba Bedia, «será un buen día para jugar al golf», una oportunidad óptima para que los participantes empiecen a mirar hacia lo más alto de la orden de mérito.

Tras la disputa del segundo torneo, el correspondiente a LAN, se dio un vuelco en las distintas clasificaciones, que lideran ahora en scratch José Antonio Benítez (al que siguen Jesús Peña y Alejandro Malanda) y en primera, Ernesto Fernández, a quien escoltan Pablo Santaolalla y José Antonio Benítez. Por su parte, en segunda categoría, atrapó el primer puesto José Manuel Gutiérrez, perseguido por Pedro María Nalda y José Ángel Soria. En tercera, el primer puesto lo ocupa Santiago Hernández, al que siguen Corabel Díaz y Peter Edward Fletcher. En cualquier caso, explicó Bedia, «aún queda mucha liga». «Todavía es muy pronto para que ningún jugador despunte, pero poco a poco se va viendo que ya van tomando posiciones», aventuraba. «Lo que está claro», advertía, «es que los mejores jugadores de La Rioja están presentes en la competición».

Como es habitual, después de la jornada de juego, se podrá disfrutar de una cata de dos vinos de Finca de los Arandinos, a cargo de Manuel Antoñanzas, responsable la bodega, para continuar después con la entrega de premios y el sorteo de regalos de los patrocinadores. Las inscripciones pueden realizarse hasta mañana mediodía en las oficinas de El Campo de Logroño, en el teléfono 941-51 13 60 y a través de la web www.lomejordelvinoderioja.com/golf/. Esta séptima edición de la Liga de Golf y Vino está patrocinada por Logroño Deporte, Ramondin, Grupo La Navarra, Land Rover Riauto y Hotel Viura.