La liberalización de plantaciones, una amenaza muy real y con difíciles alternativas

'Virgencita, virgencita... que me quede como estoy', dice el refrán y es la tesis que sostuvo Carmen Pérez, abogada de la Interprofesional de Rioja, en la segunda de las mesas redondas sobre 'El blindaje como garantía de futuro'. Carmen Pérez recordó que con la normativa europea actual las denominaciones de origen, por acuerdo mayoritario del sector, pueden controlar su potencial vitícola como hizo Rioja en el 2015, pero también aclaró que «si no se cambian las cosas para el 2030 no será posible a partir de entonces». La eurodiputada Esther Herranz dijo que «se hizo lo que se pudo» para evitar la liberalización en el 2015 y también advirtió de que «la situación política, con nuevos grupos y gobiernos, no ayuda a que, como sucedía hasta ahora, el Parlamento Europea pueda ayudar a las denominaciones de origen en sus demandas: «Podríamos incluso ahora mismo perder una votación», por lo que se declaró abiertamente partidaria de intentar cambiar las cosas con la revisión de la PAC del denominado reglamento 'Omnibús'.

Jèrome Agostini, presidente de las Organizaciones Interprofesionales Francesas, explicó que las agrupaciones sectoriales son diferentes a las españolas, pero sí fue más optimista al abogar por «tomar las decisiones y dictar las normas nosotros mismos». Agostini señaló que «ésa debe ser nuestra batalla política para poder autorregularnos y estar protegidos ante lo que pueda pasar para el 2030».

Por último, José Luis Benítez, gerente de la principal organización bodeguera, Grupo Rioja, reafirmó el compromiso de sus asociados con el control del potencial víticola: «La apuesta, apoyados por las administraciones, debe ser poder autogestionarnos».

