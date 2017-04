«Me acuerdo de mis padres y de su afán por darme unos estudios»

Juan Adanero forma parte de la historia del mundo digital, un universo compuesto por hileras de ceros y de unos y ordenados de tal manera que han llegado a conformar un mundo paralelo, un 'matrix' del que es muy simple extraer una genealogía porque la vida de este nuevo mundo es reciente, pero que abre tantos caminos que resulta muy complicado hacer pronósticos. Juan Adanero, que recogerá el premio a toda una trayectoria en los Premios Web de La Rioja, se formó como ingeniero de telecomunicaciones y dio con sus huesos en Logroño para poner en marcha toda la gestión informática de la región de la mano de la empresa SAICAR cuando la propia Rioja estaba empezando a caminar.

SUS DATOS Juan Adanero Arenaz Nacimiento: Ejea de los Caballeros, 1952. Formación: Ingeniero de Telecomunicaciones por la Univ. Politécnica de Madrid. Trayectoria laboral: Arthur Andersen (1977-1984) Saicar (1984-2000) y actualmente propietario y socio de sumainfo.es

-¿Cómo empezó en esto?

- Mi padre trabajaba en Telefónica y siempre quiso que sus hijos fueran más allá. Honestamente, me veía trabajando en esa empresa cuando empecé Telecomunicaciones, pero claro, empiezas a estudiar y luego ya no lo tenía tan claro. Me atraía el campo de la gestión porque se abrían más oportunidades.

«La sociedad cambia la tecnología y al revés; es en esta interacción donde reside el futuro»

-¿Y da el salto a Arthur Andersen?

- Allí comencé a forjarme como desarrollador informático en 1977. Al principio trabajábamos con tarjetas perforadas. Ni siquiera había pantallas, pero esta empresa era mucho más. Estaba involucrada en muchos asuntos y las empresas a las que prestaba servicio eran muy fuertes. Para que te hagas una idea, a los quince días de aterrizar allí estaba en una reunión con directivos de Campsa. Te sentías parte activa del tejido empresarial. Estabas en el meollo. Esto te enseña a trabajar en equipo, a manejarte con gente y, cómo no, también te carga de presión porque en Arthur Andersen la evaluación era anual, si pasabas, seguías, de lo contrario, te ibas. Sí, salía mucha gente, personas muy válidas, reputadas y cotizadas, los que llamábamos 'arturos'. Todos queríamos trabajar allí, sabíamos que era un trampolín para el futuro.

-¿Recuerda el primer ordenador con el que trabajó?

- Un sistema 3 de IBM con dos flopys. Un aparato carísimo de unos 6.000 euros de 1981, no sabría decir la equivalencia actual con el incremento del IPC. En aquellos momentos cuando elegías una marca te casabas con ella. IBM, Digital, NCR, UNIVAC... Hoy en día sólo sigue IBM.

-Después de verse envuelto en dos transiciones llega a Logroño, ¿cómo fue este salto?

-Leí en El País que precisaban un puesto en la Comunidad para poner en marcha la informatización de la gestión de la Administración regional. Me presenté. La empresa Sofemasa hizo la selección y entré a trabajar en SAICAR (Sociedad Anónima Informática de la Comunidad Autónoma de La Rioja). José María de Miguel era el presidente en 1984. Y así, de la nada, y rodeado por un equipo fantástico, empezamos a dar forma a las necesidades de contabilidad, nóminas, gestión tributaria... Nos costó conectar con los funcionarios. Nos decían: «No os puedo ayudar en esto. No sé nada de informática» y nosotros les respondíamos: «Tú sólo tienes que tener fe». Éramos pioneros, teníamos que solucionar problemas constantemente para realizar la transformación.

- Y ahora, en esta última escala, sigue al pie del cañón con su propia empresa

- Entendí que las necesidades informáticas seguían existiendo, que la tecnología cambia y que también lo hacen las empresas y al final quieres más y me lancé con sumainfo.es

- ¿En qué momento estamos? ¿Qué se cuece en el mundo tecnológico?

-A corto y medio plazo va a ser relevante el big data, la inteligencia artificial, realidad aumentada, el Internet de las cosas... Estas áreas provocarán cambios enormes, claro que también hubo cosas en el pasado que parecían imparables y no han cuajado. En el campo de la administración, sin ir más lejos, la tramitación electrónica, la transparencia, se hacen cosas desde casa y con una firma electrónica que antes eran ciencia ficción. Las empresas tienen que estar en Internet, mejor antes que después. La sociedad cambia con la tecnología, pero también la tecnología cambia la sociedad (señala al móvil que hay encima de la mesa) La interacción entre ambas la que moverá el futuro.

-¿Cómo ha encajado este premio a 'una trayectoria'?

- (Ríe) Ha llegado por los años que uno tiene.

- ¿Cuál será su dedicatoria íntima en el momento de recibirlo?

- Para mis padres. (Se le quiebra la voz) Me acordaré de ellos y del esfuerzo que hicieron para que estudiara.

- En ocasiones uno se pregunta si un informático reserva un espacio en su disco duro para lo afectivo.

- Sin duda. Yo me quedo con los compañeros y amigos de la época de SAICAR. Éramos un gran equipo. Hicimos piña y había un clima de trabajo estupendo. Sientes la emoción y la creatividad. He visto gente con luz porque me ha tocado entrevistar y seleccionar a mucho personal.

-¿Qué ve usted en ellos?

- En sus caras, en cómo miran.

-¿Lo mejor está por venir o uno empieza a añorar cosas del pasado?

- Toca crear y evolucionar, pero nunca olvidaré aquellos años en los que nos sentíamos pioneros y en los que decíamos: «Ten fe».