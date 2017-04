Más fuertes que el viento

Los participantes de la séptima edición de la Liga Golf y Vino se están acostumbrando a convivir con todo tipo de condiciones climatológicas. En los tres torneos que han disputado hasta ahora, de hecho, han pasado del calor de la jornada inicial a la lluvia de la segunda y al viento de la tercera. Eso no impidió, sin embargo, que esta última volviera a resultar un éxito al juntar a un centenar de jugadores.

El Torneo Finca de los Arandinos volvió a dejar claro el buen ambiente existente entre todos los competidores. Las risas y las bromas fueron los ingredientes principales tanto durante la jornada entre los hoyos como de la tradicional cata celebrada durante la entrega de premios. Quedó de manifiesto así una vez más que esa cordialidad es una de las razones que explican el éxito de esta propuesta organizada por lomejordelvinoderioja.com con el patrocinio de Logroño Deporte, Ramondin, Pacharán La Navarra, Land Rover-Riauto y el Hotel Viura.

El ya citado viento impidió que algunos participantes pudieran desarrollar su mejor juego, pero otros sí que lograron adaptarse a las condiciones del día y sacaron a relucir su golf más preciso en unas instalaciones que volvieron a presentar un estado óptimo para la práctica de este deporte. Un claro ejemplo de esa adaptación fue Juan Izquierdo, campeón de la categoría Scratch. «Estoy muy contento porque llevaba mucho tiempo sin ganar un torneo y me ha hecho ilusión», expuso el vencedor, que reconoció que el clima había dificultado la jornada. «Ha sido duro y, de hecho, he empezado bastante mal pero luego me he conseguido rehacer y aguantar hasta el final», argumentó el jugador, que consiguió la victoria en su estreno en esta edición de la Liga Golf y Vino.

Juan Izquierdo se proclamó vencedor en la general Scratch

Izquierdo compartió el cuadro de honor con los otros campeones del día. Así, en Primera categoría, Juan Carlos Cuesta se impuso al resto de sus rivales. «He jugado bien a pesar de que el día era complicado», reconocía. «Ha habido un momento en el que el viento ha apretado mucho, pero las cosas me han salido bien», apostilló. Cuesta se alzó con la victoria por delante de Jesús Peña, segundo clasificado de la categoría, y Alejandro Malanda, que terminó tercero.

En Segunda, mientras, Elsa Cristóbal fue la mejor. «Estoy muy contenta porque la jornada no ha sido sencilla», admitió la jugadora que se declaró una gran aficionada al golf. Así lo demostró en un día en el que superó a Eduardo Bartolomé y Julio Arenzana, segundo y tercer clasificado, respectivamente.

En Tercera, por último, Alberto Contreras fue el vencedor, seguido por Peter Fletcher y Miguel Ángel Escobar. Todos ellos, junto al resto de los vencedores, fueron los protagonistas de la tercera jornada de una liga que vivirá su próxima cita el próximo 29 de abril.