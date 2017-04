logroño. Monte Real Gran Reserva 1998 de Bodegas Riojanas (Cenicero) ha obtenido el máximo galardón (Medalla de Oro y el reconocimiento 'Best of the show') en la categoría de grandes reservas dentro del prestigioso certamen 'Mundus Vini, premio al que se han sumado las dos medallas de plata obtenidas en este mismo certamen por Monte Real Reserva 2012 y Monte Real Crianza Tempranillo 2014.