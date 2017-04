«Las nuevas tecnologías deben procurar otra forma de trabajar»

La consejera de Desarrollo Económico e Innovación del Gobierno de La Rioja, Leonor González Menorca (Ávila, 1959), es doctora en Ciencias Empresariales por la Universidad de Zaragoza y ha ejercido de catedrática de la Escuela Universitaria de Organización de Empresas en la Universidad de La Rioja. Además, es miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y preside entidades como la ADER y el IER, por lo que es una voz más que autorizada para hablar sobre la innovación en el sector del vino de Rioja.

-¿En qué medida cree que pueden ayudar las nuevas tecnologías al sector del vino en La Rioja?

-Aplicar las nuevas tecnologías facilita poder diferenciarse porque otorga ventajas. Vemos cómo se transforman las bodegas desde sus procesos internos hasta la gestión de datos. Es un factor importante, un valor añadido.

-¿Y actualmente están suficientemente presentes las nuevas tecnologías en el sector del vino de Rioja?

-Cada vez más. Están presentes porque las bodegas comprueban que es una oportunidad clave, que mejora la competitividad. Hay bodegas que ya utilizan tolvas totalmente automatizadas para que la uva no sufra y conserve la calidad, otras usan las nuevas tecnologías en las ventas, a través de sus webs o redes sociales, y otras las usan en los viñedos, con estaciones meteorológicas que parametrizan el proceso de la uva.

-¿Podrían estar más presentes aún? ¿De qué manera?

-Los avances que hay en este campo dan lugar a 'saltos' muy grandes. Cada vez se descubren nuevas aplicaciones, nuevos productos y avances, pero a la mejor también queda camino por recorrer. Aparece 'software' para el control del proceso en las bodegas y en otros países ya se emplea maquinaria con maquinaria a bordo para controlar el viñedo. Y también existen infrarrojos para el control de plagas y conocer el nivel de humedad del suelo. Hay camino por recorrer, pero todas las nuevas tecnologías deben realizarse desde un punto de vista sostenible, respetando el medio ambiente en todo momento si es en el exterior y, si es en interior, teniendo en cuenta los recursos humanos.

-¿El Gobierno de La Rioja plantea ayudas para implantar las nuevas tecnologías en el sector del Rioja?

-Tenemos ayudas tanto en esta Consejería de Desarrollo Económico e Innovación como en la de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Si hablamos de esta, a través de la ADER, son ayudas destinadas, precisamente, a esos procesos relacionados con economía circular, la industria 4.0. Eso es algo sobre lo que en estos momentos estamos haciendo un esfuerzo bastante grande para darlo a conocer. Aprovecho para comunicar que las ayudas están ya en marcha, se pueden consultar las bases en la web. Lo que queremos es, a parte de que las bodegas avancen en procesos de I+D+i, que desarrollen cada vez más y mejores investigaciones.

-¿En un sector tan histórico y tradicional como es el del vino en La Rioja es posible implantar las nuevas tecnologías de forma natural?

-Todos los factores que tienen que ver con el control de calidad de nuestros vinos vienen marcados, como no puede ser de otra forma, desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Pero que las nuevas tecnologías se implanten no quiere decir que la calidad sea menor, ni que el producto, aunque el sector sea histórico y tradicional, se vaya a ver alterado. Si aplicamos y llevamos a cabo las nuevas tecnologías para desarrollar la trazabilidad del producto desde que se recoge la uva hasta que el vino se dispone al consumidor, eso es bueno. Eso no altera ni la calidad ni la esencia aromática que caracteriza a nuestros vinos, por ejemplo.

-¿Pero podría, al menos, poner en peligro la esencia del vino de Rioja el protagonismo de las nuevas tecnologías?

-Tampoco. Tenemos que darnos cuenta de que, si somos capaces de visualizar claramente todos los parámetros del proceso de vino, mejor va a ser este. Sí veo que el avance en tecnología nos sirve para mejorar. Cada vez tenemos una mejor materia prima, precisamente, por ese control, y la apuesta es incorporarlo a toda la cadena de valor del producto. Eso se notará después, en el mercado, donde nuestros vinos se diferenciarán de los demás porque hemos apostado por incorporar las nuevas tecnologías.

-¿El Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino es una demostración de la necesidad de implantar las nuevas tecnologías en el sector?

-También se avanza bastante desde la Universidad de La Rioja, donde han nacido proyectos importantes. Lógicamente, el Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino ejerce una labor importante de concienciación sobre lo positivas que son las nuevas tecnologías.

Percepción

-¿Cómo cambiarán las nuevas tecnologías al Rioja?

-El consumidor percibe las nuevas tecnologías al final de la cadena, cuando comprueba que puede saber más del vino o adquirirlo a través del teléfono móvil, utilizando aplicaciones informáticas, pero el paso debe ser previo, en las fases anteriores. Hay que incorporar las nuevas tecnologías en el proceso del viñedo, el transporte... no sólo en cómo lo va a percibir el consumidor. Tenemos que empezar a cambiar la mentalidad. El cambio va a ser en el talento dentro de las personas. Hay que cambiar la cultura organizativa dentro de las empresas, las nuevas tecnologías deben procurar otra forma de trabajar. Los consumidores deben de ser unos aliados y toda la información que nos llegue de ellos nos debe hacer mejorar. Y los competidores no deben ser tales, en algunos casos podríamos hacer alianzas.

-Las bodegas tienden mucho a usar apellidos como «tradicional» o, en cambio «moderna». ¿Qué es mejor, un equilibrio entre las dos?

-Y también se habla de bodegas «artesanas» que después usan nuevas tecnologías, un simple ordenador o iPad. La información es clave y básica. Hay que aunar la historia con los tiempos actuales.