«Al sector del vino le falta mucho para estar adaptado a Internet»

El sector vinícola siempre se ha ligado a la tradición, pero Internet obliga a una renovación que surge también desde la comunicación especializada, con expertos como Joaquín Parra, creador de la guía 'Wine Up!' y el portal 'ecatas.com', que busca desde hace años adaptarse a los nuevos tiempos para acercar al vino a los nuevos consumidores.

-¿Cómo surgieron 'ecatas.com' y 'Wine Up!'?

-Ecatas.com se creó en 2008, antes de que hubiera otra web similar. Lo que pretendía es que de forma concreta y precisa se pudiera conocer la valoración de un vino. Hasta la fecha lo que había eran foros. Cuando se desarrolló la programación ya se hizo pensando en que a futuro, esos datos servirían para lo que en 2013 apareció, que es la guía 'Wine Up!'. En ecatas, cualquier catador puede valorar un vino, la puntuación es la media, siempre bajo supervisión para evitar alteraciones interesadas. En la guía 'Wine Up!' las valoraciones son las mías. Cato todos y cada uno de los vinos que aparecen en la guía, siempre, en cata ciega.

-¿Cómo ha evolucionado el consumidor de vinos en los últimos años? ¿Demanda este tipo de guías online?

-El consumidor evoluciona con el vino y el vino, con el consumidor. Todo va de la mano. Es cierto que hay cada vez más interés por el vino y su cultura y lo más importante, es que ese interés nace de las nuevas generaciones, que son el futuro para el vino. Con respecto a las guías online, hablaré de la mía que en 2013 fue la primera. Había aplicaciones para móviles pero al final se queda una u otra de referencia y el resto se borran ya que consumen recursos en los dispositivos. Sin embargo, 'Wine Up!' es un ebook mejorado, no consume recursos, ocupa pocos megas y en su uso permite ampliar información e incluso, hacer compras o reservar hoteles desde la propia guía. Todo está desarrollado en base a la experiencia con el consumidor y el conocimiento del sector.

-¿Falta aún impulso para que los consumidores de vino creen comunidad en la red o ya se está tendiendo a ello?

-Ya hay comunidades con miles de consumidores, unos más profesionales que otros, unos con más criterio que otros, unos que hacen bien al sector y otros no tanto. Mi experiencia me dice que más no es mejor, prefiero la falta de información que la desinformación o mala fe. Hay personas que se erigen en creadores de opinión y lo que hacen es desinformar. Si escribes de algo, conócelo bien.

-¿El sector vinícola en España ha sabido adaptarse a Internet y a sus nuevas formas de comunicación y ventas?

-Al sector del vino aún le falta mucho para estar completamente adaptado, para hacer una buena comunicación necesita buenos comunicadores. Con todo el respeto que me merece cualquier profesional, la comunicación del vino ha de ser especializada, hay que conocer que es el vino, como es el sector y sobre todo como son sus consumidores. La venta online va de la mano de la comunicación, todo parte de la misma estrategia. Quien conozca realmente el sector estará de acuerdo conmigo en que es muy complejo, que en nada se parece una bodega a otra y que cada una ha de generar su propio discurso, para ello también hay que segmentar y conocer a quién te vas a dirigir. Adaptar el mensaje al medio.

-¿Cómo ve a medio plazo el futuro de la comunicación en el mundo del vino?

-Hoy cualquiera piensa que puede hablar sobre vino y que buscando en Internet está toda la información necesaria para hacerlo, pero sigue siendo necesario pisar la viña, visitar las bodegas y hablar con los viticultores y bodegueros más que con los jefes de marketing. Sigue siendo necesario conocer el origen de cada zona para poder transmitirlo. Dicho esto, creo que hay futuro pero las bodegas tienen que ser capaces de discernir quien es un buen comunicador de quien no lo es, hay mucho advenedizo y eso genera desconfianza aunque también veo a mucha gente joven preparadísima, que domina los medios sociales pero que sobre todo, quiere aprender en base a experiencia. El futuro está en el medio digital y siempre con la firma contrastada de profesionales. Sobre el enoturismo o la venta en cualquiera de sus formas, si la bodega no tiene claro que mensaje transmitir y quien es su público objetivo está desaprovechando las oportunidades.