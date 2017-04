«Si el agricultor quiere cambios en el Consejo Regulador... es el momento»

Las organizaciones profesionales agrarias (OPA) se disputan estos días la representación de algo más de 8.000 viticultores que cultivan 34.130 hectáreas de viñedo para la renovación de la Interprofesional y el Consejo Regulador. UPA, merced a su alianza con Asvit, aspira a duplicar cuando menos su actual representación (4% del censo del sector productor): «Más allá de los porcentajes, estas elecciones pueden ayudar a cambiar las cosas, el funcionamiento del Consejo Regulador, pero la última palabra está en manos de los agricultores», afirma Tomás Latasa.

¿Qué significa ese 'cambio'?

El Consejo ha venido funcionando por las decisiones de los tres grupos mayoritarios, Grupo Rioja, cooperativas y Asaja. En el caso de las bodegas, Grupo Rioja tiene 'derecho a veto' dada su hegemonía en la parte comercial , con lo que el 'equilibrio' sólo puede venir de la rama productora. Nosotros defendemos, como funcionan en las principales interprofesionales francesas, 'acuerdos de parte' previos en el sector productor para evitar las injerencias de las bodegas. Estuvimos a punto de lograrlo hace unos años pero finalmente las cooperativas y Asaja decidieron acordar el cambio de presidencia, los presupuestos y las normas de vendimia con las bodegas. El 'acuerdo de parte' es posible si cambia la representación y eso está en manos de los agricultores.

LA FRASE «No puede volver a pasar lo de esta vendimia; si hay que cambiar el pliego habrá que hacerlo»

Explíqueme eso del 'acuerdo de parte'...

Es muy sencillo, para estos grandes temas, presidencia, presupuestos y promoción, a lo que aspiramos es a que sea el sector productor en exclusiva el que llegue a acuerdos previos. Como ejemplo, hemos visto el fiasco que ha supuesto la primera presidencia del sector productor. Es decir, la idea es llegar a la votación con las bodegas con acuerdos ya pactados previamente. Hace unos años llegamos casi a acordar cómo encajar los intereses de unos y otros acercando las propuestas por eliminación de las más distantes hasta conseguir unos mínimos. Evidentemente, a las bodegas no les interesa un sector productor fuerte, pero sería bueno porque, más allá de siglas, defendemos los mismos intereses.

¿Es viable con tres organizaciones dominantes tan claras?

Este año UPA, incluso con sólo cuatro votos, ha negociado las normas de campaña: si el agricultor quiere, con sus votos, por supuesto que es viable. No estamos inventando nada, sino que así se hace en interprofesionales como la de Champagna. Estoy convencido de que, con cabeza, hasta podríamos suprimir en el futuro las elecciones. Tenemos encima también la amenaza de la liberalización, con los ejemplos de los sectores de la leche o la remolacha. Cuanta mayor unión haya entre productores, con posturas firmes, mayores garantías tendremos.

¿Cómo va el proceso electoral?

Lo que tenemos claro es que hay que cambiar el sistema. El voto realmente no es secreto porque, cuando un agricultor opta por acreditar para una organización, el resto sabe que no es la suya. Así, se están produciendo casos de muchas presiones para coaccionar a la gente y recordarle supuestos 'favores' pasados o futuros. Es un sistema injusto y habría que garantizar, con urna o como sea, el voto secreto.

Basan su campaña en rendimientos del 125%. ¿Es viable sin que se vea afectado el precio de la uva?

Lo que nosotros defendemos es que se permita entrar en bodega hasta el 125%, lo que no quiere decir que haya que amparar un 125%, sino lo que se considere oportuno y equilibre el sector. Lo que no puede repetirse es lo de esta vendimia, con un viticultor que se siente absolutamente perseguido y criminalizado. Tampoco estas medidas favorecen la calidad y, de hecho, si se hubiera permitido vendimiar el 125% y elegir en bodega, estoy seguro de que tendríamos la calificación 'excelente' para la añada 2016. A cambio del apoyo a las normas de vendimia, UPA logró que se estudiase una cartilla por explotación familiar y los servicios técnicos dijeron que lo analizarían. Estamos pendientes de su respuesta, pero es fundamental y se lo debemos a los agricultores. Si es necesario cambiar el pliego de condiciones habrá que hacerlo, pero no puede volver a pasar lo de esta vendimia.

Dejar una importante cantidad de uva excedentaria abre también la puerta al negocio del 'vino de mesa' que controlan sólo algunos operadores. ¿Es consciente UPA de ello?

De lo que somos conscientes es de que se mejora la calidad de Rioja con la selección y la eliminación de lo 'peor'. Y, por otra parte, tampoco es lógico que se tengan que traer uvas o vino de fuera habiéndolos aquí.

¿Cómo va su alianza con Asvit?

Fue una sorpresa para nosotros comprobar que compartíamos los principales ejes estratégicos y estamos convencidos de que tendremos buenos resultados. Asvit entregó mayoritariamente en el 2012 sus hectáreas a Asaja y ahora está trabajando unido a nuestras siglas, así que su concurso creo que puede ser importante para que haya cambios en la Interprofesional y el Consejo.

¿Cómo ha visto UPA el proceso de adjudicaciones de nuevas plantaciones?

Con preocupación. Desde el 2015 advertimos de lo que podía suceder con esos criterios, pero lo peor de todo ha sido que no hemos sido capaces de cambiarlos para este año. Hubo una última oportunidad, al menos para intentarlo, con el recurso de alzada al Ministerio, pero Asaja decidió no apoyarlo a última hora. Está claro que desde dicha organización agraria se dice una cosa, pero a la hora de la verdad es otra.