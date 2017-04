«Cada uno se levanta de la mesa cuando quiere». Javier Rubio, presidente de ARAG-Asaja, despacha así las críticas de las organizaciones agrarias UPA y UAGR en el proceso electoral para la renovación del Consejo Regulador con las que acusan a su organización de pactar con los 'grandes' del sector en lugar de hacer frente común entre los productores: «Desde hace doce años nadie puede decir que está fuera del Consejo Regulador; unos queremos acuerdos para garantizar el futuro de los viticultores, pero otros prefieren dar portazos». «Es curioso que cuando ellos dicen no -continúa-, luego en los pasillos te dicen que menos mal que hemos firmado nosotros; la prueba está en que cooperativas y Asaja hemos suscrito prácticamente todos los acuerdos trascendentes de los últimos cuatro años, pero no el resto de organizaciones agrarias».

¿Cómo va el proceso electoral?

Está siendo positivo. Hay que estar cara a cara con los viticultores y explicar lo que haces y lo que piensas hacer. Nosotros vemos al sector más o menos tranquilo, con algunos cambios o ajustes que hay que hacer, pero creo que el agricultor en líneas generales está satisfecho con cómo van las cosas.

UPA se queja abiertamente del sistema de acreditación porque el voto no es realmente 'secreto'. ¿Cree Asaja que habría que cambiarlo?

El trabajo no se hace ahora, en campaña, sino durante cuatro años. Nosotros no vemos problema en tener que acercarnos a los viticultores para pedir su voto.

Decía usted que hay que hacer algunos 'ajustes'. ¿A qué se refiere?

A que hay que mejorar lo que pasó en la última vendimia. Nosotros apoyamos los controles para generar valor. Hubo bastante desinformación y debe mejorarse este año para que el viticultor pueda vendimiar con tranquilidad. Los controles son necesarios para mantener la calidad y espero que este año haya un rendimiento de producción en el campo más normal y se puedan tomar las decisiones adecuadas en función de la uva que haya.

Cada organización agraria tiene una opinión sobre los rendimientos de producción. ¿Y Asaja?

De momento, lo que sabemos es que existe un acuerdo firmado por Asaja para que la producción amparada sea del 105%. Me parece absurdo, y demagógico, proponer recoger un 125% de entrada en bodega a cinco meses de la vendimia. No podemos estar condicionados por los intereses de los operadores de vino de mesa, cuando Rioja debe apostar por la calidad. Estamos en elecciones y se dicen muchas cosas. Por ejemplo, la UAGR siempre ha apostado por un 100% máximo amparado y de entrada en bodega, pero ahora cambia de criterio. La cantidad de uva de entrada en bodega, y más con la sequía con la que comenzamos la campaña, habrá que decidirla en verano. No sé qué intereses defiende UPA cuando pide un 125% sea como sea la campaña. Nosotros lo tenemos claro: defendemos los intereses de Rioja.

¿Por qué Asaja no apoyó el recurso de alzada para intentar paralizar las adjudicaciones de nuevo viñedo en el 2017, hasta que no se cambiaran los criterios de reparto?

Nadie más que nosotros se ha opuesto a esos criterios y nadie ha trabajado más por cambiarlos. Mienten cuando dicen que Asaja no apoyó la paralización. Asaja y todo el sector votamos inicialmente a favor de pedir al Ministerio que congelase el reparto del 2017 y lo dejase a cuenta del 2018, pero en el pleno se presentó un informe jurídico que decía que no era legal dicho recurso de alzada. No sólo Asaja, también Grupo Rioja y las cooperativas, decidieron entonces parar, sencillamente, porque no queríamos hacer algo ilegal. Como siempre se utiliza la demagogia, pero nosotros seguimos trabajando para que el reparto del 2018 sea justo con los agricultores y, por las propuestas que están presentando las organizaciones agrarias, veremos cómo explica UPA a sus viticultores profesionales que los no profesionales puedan seguir haciendo acopio de viñedo según sus propuestas.

¿Cuáles son esas propuestas?

Ya se verán en su día. De momento, se están mandando ideas al Ministerio y las de UPA difieren mucho de las nuestras...

Suscribieron ustedes el acuerdo del 2015 para limitar las plantaciones que habrá que renovar en breve con las bodegas. ¿Volverán a promover un nuevo acuerdo?

Negociaremos, como siempre. Hacen falta 150 votos para un acuerdo así que, insisto, de no haberse firmado, nos hubiéramos encontrado con más de 10.000 hectáreas de golpe. Nos encantaría que hubiera un acuerdo de 200 votos, pero me temo que pasará lo de siempre. Que algunos se levantarán de la mesa y confiarán en que lo firmemos nosotros. Postularse en contra de todo es vergonzoso, como lo es también criticar que el primer mandato, histórico, de los viticultores no ha servido para nada. Asaja ha tenido un presidente dos años y en ese tiempo se adaptó legalmente el reconocimiento de la facultad de los veedores para las labores de inspección. Luis Alberto Lecea invirtió mucho tiempo en eso y me parece una falta de respeto calificar de fracaso estos cuatro años con presidentes agricultores.

Dicen en su campaña que Asaja prefiere llegar a acuerdos aun a costa de equivocarse...

Preferimos no equivocarnos..., pero sólo los acuerdos garantizan el futuro de Rioja. Tenemos que 'blindar' Rioja antes del 2030, demostrar que somos capaces de autorregularnos para no estar sometidos a la incertidumbre política. Eso se hace negociando con bodegas y cooperativas, aunque algunos opten por levantarse de la mesa por estrategia.