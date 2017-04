UAGN-Asaja estudia impugnar el proceso electoral al Consejo Regulador

La tensión por lograr las adhesiones de los viticultores para acreditar la representatividad de la Interprofesional y, por extensión del Consejo Regulador, va en aumento a falta de menos de una semana para la finalización del proceso. Pedro Cadarso, vocal de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN-Asaja), estudia presentar un recurso de impugnación contra el proceso electoral tras detectar que dos organizaciones de La Rioja están solicitando adhesiones en la Comunidad vecina: «Lo que no puede ser es que vengan aquí a buscar hectáreas, cuando los sindicatos navarros no lo hacemos en La Rioja».

En este sentido, la irrupción de Asvit, que en las pasadas elecciones del 2012 se presentó al proceso electoral bajo sus propias siglas y ahora lo hace para pedir votos para UPA, está provocando adhesiones de agricultores navarros (hay ocho municipios inscritos en la Denominación de Origen Rioja), toda vez que el presidente de la nueva asociación es de Andosilla.

Asvit prevé entregar las acreditaciones logradas para UPA-Rioja, mientras que en el 2012 sus apoyos acabaron mayoritariamente en ARAG-Asaja: «Ello está haciendo que Asaja-Rioja se esté volcando por captar afiliados en municipios navarros -explica Cadarso-, lo que entendemos que invalida este desastroso proceso electoral en el que realmente el viticultor no es libre para delegar su voto».

De hecho, UAGN-Navarra está asociado a Asaja a nivel nacional, con lo que su portavoz considera que «de la misma manera que nosotros no 'tocamos' a agricultores de La Rioja para que nos cedan sus hectáreas tampoco deberían hacerlo desde Asaja-Rioja con los nuestros».

Cadarso tampoco está de acuerdo con el pacto entre UPA y Asvit para presentarse conjuntamente a las elecciones en nombre del primer sindicato: «En el 2012 nosotros llevamos, muy pocas hectáreas, de agricultores navarros que tenían alguna en La Rioja o en Rioja Alavesa y los servicios jurídicos de la Interprofesional nos las echaron atrás porque decían que no podíamos traspasar nuestro 'territorio'». «Ahora -continúa- está habiendo una verdadera presión, con charlas en ayuntamientos y lugares públicos de Navarra solicitando el voto, tanto por parte de Asvit y UPA como de Asaja, para llevarse el apoyo de los agricultores navarros». Cadarso no tiene dudas en este sentido de que «el proceso está viciado, por lo que seguramente lo impugnaremos, sobre todo si los servicios jurídicos no deniegan estas delegaciones de hectáreas como hicieron con las nuestras en el 2012».